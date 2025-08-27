Apesar da derrota em casa, no duelo de ida das oitavas da Copa Paulista, goleiro do Oeste acredita na volta por cima em Santos

A derrota em casa para a Portuguesa Santista por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista, não diminuiu a confiança do elenco do Oeste na classificação para a etapa seguinte da competição. Quem garante é o goleiro Gabriel, que enfatiza o foco do grupo na preparação para a partida de volta, marcada para o sábado (30), no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.
Para chegar às quartas de final, o clube de Barueri precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Caso vença por um gol, o time classificado será definido na disputa de pênaltis.
``É claro que o ideal seria ter vencido em Osasco, e nos empenhamos muito para que isso acontecesse. Sabemos que a tarefa ficou mais complicada, mas já passamos por outros momentos difíceis na competição e conseguimos superar. Estamos treinando forte e vamos confiantes para encarar esse desafio que é tentar ganhar da Portuguesa lá em Santos´´, declarou o jovem atleta que conta com gestão de carreira da BL Sports.
RETROSPECTO
O Oeste avançou às oitavas de final da Copa Paulista com o terceiro lugar do grupo 4 na primeira fase. Foram quatro vitórias (uma delas fora de casa), dois empates e quatro derrotas, com oito gols marcados e 10 sofridos.
Vale lembrar que a única derrota da Portuguesa Santista no torneio foi exatamente diante do Rubrão, em jogo disputado no dia 28 de julho, no Estádio José Liberatti, na cidade de Osasco.
Foto: Divulgação / Oeste - Fonte: Tática
