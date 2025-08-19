Nicolas, da Portuguesa Santista, projeta confronto equilibrado com Oeste nas oitavas de final da Copa Paulista

Após empatar fora de casa com o São José por 1 a 1, no último sábado (16/8), no encerramento da primeira fase da Copa Paulista, o elenco da Portuguesa Santista já volta suas atenções para a preparação para o confronto com o Oeste, adversário nas oitavas de final da competição.
O jogo de ida terá mando do clube de Barueri na cidade de Osasco, na segunda-feira 25, às 19 horas. A partida de volta será no sábado, dia 30, às 15 horas, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.
Meia da Briosa, Nicolas analisa o duelo.
``O Oeste cresceu bastante no decorrer da competição, tanto que emplacou três vitórias seguidas no segundo turno e foi a única equipe que ganhou da gente. Acredito em confronto equilibrado, decidido nos detalhes. Por isso, a preparação será determinante e vamos nos empenhar em cada treino para os dois jogos´´, declarou o atleta agenciado pela empresa santista Piemonte Best Soccer.
EX-JABAQUARA
Paranaense da cidade de Bandeirantes, Nicolas Oliveira da Costa nasceu no dia 18 de maio de 2000. O meio-campista de 1,80 de altura e 69 quilos já vestiu as camisas do Iguaçu e do Batel, de seu estado natal, do Corumbaense e do Ivinhema, do Mato Grosso do Sul, além de experiência no futebol da Tailândia.
Assim como o companheiro de posição Willian Daltro, Nicolas também se destacou pelo Jabaquara em três passagens, nos anos de 2022, 2023 e na Série A4 do Paulista deste ano, em que disputou 12 jogos e marcou um gol.
