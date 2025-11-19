Os segredos de Estevão para impulsionar seu rendimento pelo Chelsea e Seleção Brasileira

Há três meses no futebol europeu, atacante foi o mais jovem a marcar pelo Chelsea na Champions League e é o artilheiro da era Ancelotti na Seleção
Aos 18 anos, Estevão segue confirmando as expectativas que o cercaram desde a base do Palmeiras e que agora se ampliam no Chelsea e na Seleção Brasileira. Nos últimos dois compromissos da equipe nacional, contra Senegal e Tunísia, o atacante marcou novamente. Com os dois gols, já são cinco nos últimos seis jogos pela Seleção, uma sequência que reforça a ascensão meteórica do atleta no cenário internacional.
Antes disso, Estevão havia balançado as redes duas vezes no amistoso contra a Coreia do Sul e também nas Eliminatórias, contra o Chile, no Maracanã. O desempenho o tornou o artilheiro da era Carlo Ancelotti, conquistando de vez a confiança do treinador. O italiano, inclusive, não economiza elogios:
``É uma surpresa ver um jogador tão jovem com esse tipo de talento. O Brasil, com ele, tem um futuro garantido´´, afirmou.
No Chelsea, onde desembarcou após transferência de 45 milhões de euros, o brasileiro já ultrapassa as projeções internas, avaliação que reflete sua rápida adaptação tática, física e mental à Premier League. Hoje, Estevão é avaliado em 60 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Em outubro, o atleta se tornou o mais jovem a marcar um gol pela equipe inglesa em um jogo de Champions League, ao balançar as redes na goleada sobre o Ajax.
A rápida adaptação ao futebol internacional também passa por um trabalho complementar que o atacante tem realizado nos últimos quase três meses. A partir de uma preparação focada no bem-estar social, físico e mental, o atleta tem recebido suporte especializado em áreas como nutrição, sono, psicologia, fisioterapia, medicina esportiva e análise tática.
O trabalho, promovido junto à plataforma especializada de saúde e serviços para atletas de futebol de elite, Volt Sports Science, também conta com o acompanhamento in loco de um fisioterapeuta e o suporte para a montagem de uma própria academia na casa do atleta. Com um planejamento diário alinhado ao clube, os dados gerados na rotina são monitorados, analisados e compartilhados com a equipe, garantindo sinergia entre as duas frentes.
``Hoje a preparação de um jogador de futebol de elite acontece em mais de 50% do tempo no CT. O Estevão é um jogador extraclasse, cujo talento também é potencializado pela compreensão em torno de uma preparação holística. Isso porque, além da relação do atleta com a bola, é fundamental que sejam desbloqueadas quaisquer eventuais travas que estão em torno do futebol e que muitas vezes impedem que o potencial seja expressado por completo, o que inclui desde a alimentação adequada, sono de qualidade, inteligência emocional, comunicação, metas claras e capacidade de fazer boas escolhas. Esses tópicos são determinantes para que os jogadores ganhem vantagem competitiva e é isso o que buscamos potencializar´´, explica Pedro Ribeiro, performance manager do Estêvão na Volt Sports Science.
Foto: Divulgação
