Zagueiro campeão holandês é o novo reforço da Lusa para a próxima temporada

Ex-capitão do Feyenoord, Eric Botteghin retorna ao Brasil após 18 anos atuando no futebol europeu
A Portuguesa SAF informa a contratação do zagueiro Eric Botteghin para a temporada 2026. O experiente defensor retorna ao futebol brasileiro após quase duas décadas atuando na Europa e firma vínculo com o clube até o final do próximo ano.
Natural de São Paulo, Botteghin construiu carreira vitoriosa no exterior. Entre 2007 e 2021, defendeu clubes da Holanda, como Zwolle, NAC Breda, Groningen e Feyenoord. No país, conquistou a Copa da Holanda em três oportunidades — 2014/15 (Groningen), 2015/16 e 2016/17 (Feyenoord) — além do Campeonato Holandês de 2016/17, título que encerrou jejum de 18 anos do clube de Rotterdam. Na mesma temporada, levantou também a Supercopa da Holanda.
Referência técnica e de liderança, Botteghin foi capitão do Feyenoord em parte de sua trajetória, somando mais de uma década de destaque no futebol holandês. Após 14 temporadas no país, o zagueiro se transferiu para a Itália, onde defendeu Ascoli e Modena, seu último clube. Agora, após 18 anos, ele volta ao Brasil motivado pelo projeto rubro-verde.
``Foram muitos anos vivendo o futebol europeu e aprendendo em alto nível, mas sempre mantive o desejo de voltar ao meu país. A Portuguesa me apresentou um projeto muito sério, com estrutura sólida e ambição de crescimento. Estou feliz e motivado para fazer parte dessa caminhada e contribuir com toda minha experiência dentro e fora de campo´´, declarou Botteghin.
O coordenador de futebol Marco Antonio celebrou a chegada do novo reforço e destacou sua importância para o elenco.
``O Botteghin é atleta com histórico de liderança e conquistas. Foi capitão em grandes clubes, tem leitura de jogo, qualidade técnica e carreira marcada pela regularidade e conquistas. Chega para agregar ao grupo e ajudar na busca pelos nossos objetivos na temporada´´, afirmou.
O defensor de 38 anos já foi submetido aos exames médicos e começou a trabalhar com o restante do elenco rubro-verde.
Eric é o quarto reforço da Lusa para 2026. Antes dele chegaram o lateral esquerdo Gustavo Salomão e os meio-campistas Gabriel Pires e Zé Vitor.
Fonte e foto: assessoria de imprensa da Lusa
