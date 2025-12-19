Datas e horários definidos: tabela detalhada do Paulistão A3

Foi detalhada a tabela do Campeonato Paulista da Série A3, o Paulistão A3, de 2026. A competição terá início na sexta-feira, 23 de janeiro, com duas partidas. Todos os confrontos serão transmitidos ao vivo pelo canal do Paulistão e da Ulisses TV no YouTube.
XV de Jaú e Paulista recebem União São João e Itapirense, respectivamente, na sexta-feira, 23 de janeiro, às 19h30 e 20h. No sábado, 24, União Suzano recebe o Desportivo Brasil, às 10h; enquanto Rio Preto x Rio Branco e EC São Bernardo x Marília jogam às 15h; União Barbarense e Rio Claro, às 18h; e Bandeirante e Portuguesa Santista, às 19h, fecham os jogos do dia.
Às 10h do domingo, 25 de janeiro, Francana e Catanduva encerram os confrontos da primeira rodada do Paulistão A3 de 2026.
Clique aqui e confira a tabela detalhada do Paulistão A3 2026
