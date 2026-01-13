Focado no acesso, Lucas Alvim faz planos pelo Osasco Sporting

Prata da casa é uma das esperanças da equipe, que busca uma vaga na principal divisão de São Paulo
O Osasco Sporting, antigo Oeste, mira o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista. Para isso, a equipe da Grande São Paulo conta com o talento de Lucas Alvim.
Prata da casa e um dos principais trunfos da equipe para o Estadual, o atacante faz planos para a sequência do ano.
``Espero que os melhores planos de Deus se cumpram em minha vida. Minhas expectativas são as melhores possíveis. Estou motivado, com muita vontade de trabalhar e evoluir diariamente. Espero contribuir dentro e fora de campo, ajudar o grupo a alcançar os objetivos do clube e fazer uma temporada consistente, buscando sempre a vitória e o crescimento coletivo´´, afirmou.
Já sobre as metas com o Osasco Sporting, o homem de frente relata a importância que uma boa campanha na Série A2 teria para o time paulista.
``Ser campeão pelo Osasco teria um significado muito especial para a minha carreira. Sou prata da casa e procuro a todo momento conquistar meu espaço, e conquistar algo aqui representaria um passo importante na minha trajetória profissional, além de marcar meu nome na história do clube´´, contou.
Já ao analisar o principal desafio do Osasco neste campeonato, Alvim aponta o equilíbrio existente dentro da disputa.
``A principal dificuldade será a competitividade da Série A2, que é um campeonato muito equilibrado, com equipes bem organizadas e jogos difíceis. Será fundamental manter regularidade, concentração e união do grupo durante toda a competição para superar esses desafios. Falando individualmente, estou pronto para dar minha contribuição para que isso aconteça´´, concluiu.
Foto: divulgação
