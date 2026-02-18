Após brilhar na base da Portuguesa Santista, meia Ruan Felipe comemora efetivação no elenco principal na Série A3

Como o Campeonato Paulista da Série A3 não tem rodada neste meio de semana, o elenco da Portuguesa Santista, que lidera a competição com 15 pontos, foca na preparação para o confronto do próximo domingo com a Itapirense. O compromisso válido pela oitava rodada será realizado às 10 horas, no Estádio Ulrico Mursa.
E um dos atletas do elenco mais motivados nos treinos é Ruan Felipe. O jovem meia de 20 anos de idade, titular da Briosa na Copa São Paulo, em janeiro, e no Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado, foi efetivado no grupo principal comandado pelo técnico Sérgio Guedes, tendo sido relacionado para as partidas diante do Rio Branco e Rio Claro.
``Cheguei à Portuguesa no decorrer da temporada 2025 e sempre me dediquei ao máximo nos treinos e nos jogos do sub-20. Fiquei muito feliz quando fui chamado pelo treinador para o elenco profissional e fui muito bem recebido pelos meus companheiros. Estou treinando forte e à disposição para ajudar a equipe quando surgirem as oportunidades´´, declarou o meio-campista agenciado pela empresa M16 Sports.
TALENTO SANTISTA
Ruan Felipe Favaro Silva nasceu em Santos no dia 11 de janeiro de 2006.O atleta iniciou sua trajetória esportiva no Jabaquara, em que atuou por cinco temporadas, inclusive no elenco profissional no Paulistão A4 do ano passado. O meia ainda teve passagem pela base do Barretos em 2023.
Ele chegou à Portuguesa Santista para a disputa do Campeonato Paulista Sub-20 de 2025, participando de 14 partidas da boa campanha do clube. Em janeiro deste ano, esteve em campo nos três jogos da Briosa na Copinha.
