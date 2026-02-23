Rodrigo Santana deixa Volta Redonda para assumir o comando da Ponte Preta

Rodrigo Santana é o novo técnico da Associação Atlética Ponte Preta para a temporada de 2026. O treinador de 43 anos, natural de Santos (SP), chega acompanhado do auxiliar técnico Gabriel Remédio. Ele deixou o Volta Redonda-RJ para ficar com a vaga de Marcelo Fernandes, que fez brilhante trabalho na Macaca na temporada passada.
Técnico da nova geração, iniciou sua trajetória no futebol mineiro, no comando da URT e do Atlético-MG, e acumula experiência no futebol internacional.
No futebol brasileiro, conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com o Remo em 2024. Nesta temporada, estava à frente do Volta Redonda na disputa do Campeonato Carioca, chegando até as quartas de finais.
Ficha técnica
Nome completo: Rodrigo Marques de Santana
Nascimento: 29/05/1982 (Santos, SP)
Idade: 43 anos
Clubes: Atlético-MG, URT, Avaí, Coritiba, Confiança, Rans Nusantara (IDN), Vaca Díez (BOL), Athletic, Remo, ABC e Volta Redonda.
