Enderson Moreira e Mozart começam Série B como os únicos técnicos de ‘acesso garantido’ à elite

A Série B do Campeonato Brasileiro começa no próximo dia (21/3) e apenas dois técnicos envolvidos na disputa podem dizer que, para conseguir o tão sonhado acesso à primeira divisão, basta manter a média de pontos que estão acostumados a somar em suas equipes ao longo das suas trajetórias para conquistar a competição.
Levantamento do Bolavip Brasil descobriu que Enderson Moreira, treinador do Novorizontino, e Mozart Santos, do Ceará, são, entre todos os técnicos da Segundona, os únicos que têm aproveitamento de pontos que os levariam para a Série A em todos os anos na última década.
Metodologia
Para chegar ao resultado, o Bolavip Brasil conferiu o histórico na Segunda Divisão de todos os 20 treinadores que começarão empregados na Série B deste ano. Para evitar distorções causadas pela baixa amostragem de alguns treinadores, foram considerados apenas aqueles que somam 100 jogos ou mais na divisão de acesso à elite.
Em seguida, conferiu o aproveitamento de corte para o acesso nas últimas dez edições da Série B: em média, 54,8% dos pontos possíveis.
Tricampeão Enderson tem favoritismo este ano
Vice-campeão paulista com o Novorizontino, Enderson Moreira soma 224 jogos em oito passagens pela Série B, com aproveitamento de 57,8% dos pontos. O número colocaria o treinador no G4 nas últimas dez edições da segunda divisão. Ele conquistou três vezes a Série B por três clubes diferentes. Os títulos foram com Goiás, América-MG e Botafogo.
Para efeito de comparação, ele está empatado com Guto Ferreira, com 200 jogos e o mesmo aproveitamento. No entanto, o comandante que subiu com o Remo no ano passado está sem clube por enquanto. Com a alta rotatividade de técnicos no futebol brasileiro, deve ser uma figura cogitada por algum clube no decorrer do torneio.
Quem aparece atrás de Enderson é um nome da nova geração de técnicos. Com 204 jogos na Série B, Mozart Santos é o atual campeão do torneio pelo Coritiba. Este ano, disputará a competição à frente do Ceará. Seu aproveitamento na segundona é de 56,2%.
Eduardo Baptista tem aproveitamento que já foi suficiente para acesso
No Criciúma, Eduardo Baptista é outro técnico que conhece bem os caminhos da Série B do Brasileirão. O treinador já comandou seis clubes em 142 partidas na competição. Seu aproveitamento de pontos é de 52,8%. Com essa média, conseguiria vaga na primeira divisão em uma das últimas dez edições da divisão de acesso.
Os técnicos da Série B com melhor aproveitamento na competição:
1 - Enderson Moreira (Novorizontino) - 57,8% de aproveitamento
2 - Mozart Santos (Ceará) - 56,2% de aproveitamento
3 - Eduardo Baptista (Criciúma) - 52,8% de aproveitamento
4 - Umberto Louzer (Vila Nova) - 49% de aproveitamento
5 - Cláudio Tencati (Botafogo-SP) - 48,7% de aproveitamento
6 - Daniel Paulista (Goiás) - 47,7% de aproveitamento
7 - Allan Aal (Londrina) - 42,9% de aproveitamento
8 - Hélio do Anjos (Náutico) - 42,2% de aproveitamento
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates. Com sedes nas principais cidades da América, a marca conta coletivamente com uma equipe de cerca de 200 criadores de conteúdo, que são amplamente reconhecidos como autoridades em futebol, estatísticas e dados esportivos.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
Nenhum comentário:
Postar um comentário