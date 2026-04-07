Paulinho McLaren consegue salvar o Vocem, de Assis, do rebaixamento na Série A4 do Paulista

O técnico Paulinho McLaren cumpriu o objetivo à frente do Vocem, da cidade de Assis, no Campeonato Paulista da Série A4. Contratado com a missão de tirar a equipe da zona de rebaixamento, o treinador conseguiu a permanência e fechou a campanha com uma vitória expressiva por 2 a 0 sobre o São Caetano, fora de casa, no Estádio Anacleto Campanella, na última rodada, disputada no último sábado (4/4.
Sob seu comando, o Vocem somou três vitórias e três derrotas, com nove gols marcados e sete sofridos, números que refletem a evolução da equipe na reta final da competição. Ao término da primeira fase, o clube garantiu a 13ª colocação, com 15 pontos, distante dos rebaixados, Nacional, com 8, e Araçatuba, com 5.
Paulinho McLaren destacou as mudanças implementadas, principalmente no setor ofensivo e na organização da equipe.
``A gente melhorou a organização ofensiva e defensiva, principalmente no último terço. Conseguimos criar mais, com triangulações, infiltrações e mais presença na área. Era um time que tinha dificuldade para criar e fazer gols, e passamos a gerar muitas chances´´.
O treinador também ressaltou a evolução no controle de jogo e na posse de bola, pontos que foram decisivos na reta final.
``Trabalhamos a manutenção da posse e o protagonismo com a bola. O time passou a controlar mais os jogos, sem depender só da verticalidade. Isso ficou claro no último jogo, quando conseguimos dominar e construir o resultado´´.
Além disso, ele enfatizou o ganho coletivo em confiança e comportamento tático.
``O time ganhou personalidade, confiança e melhorou muito nas transições, tanto ofensivas quanto defensivas. Conseguimos ter superioridade nas ações e manter intensidade com as trocas durante os jogos´´.
Por fim, o treinador fez questão de valorizar o elenco e o comprometimento dos atletas na reação da equipe.
``Deu muito certo, e esse mérito também é deles, por entenderem a proposta. Essas três vitórias foram fundamentais para a permanência. Houve também um trabalho de análise e observação para definir o momento certo das trocas. Buscamos manter a intensidade nos momentos-chave, e as substituições deixaram o time mais rápido e competitivo´´, finalizou.
Fonte e foto: P2
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