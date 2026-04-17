Técnico Marcos Fabiano acredita em boa estreia do Mauá na Bezinha do Paulista

Í
ndio recebe o Manthiqueira neste sábado no Estádio Pedro Benedetti
O Mauá FC inicia neste sábado (18/4) sua trajetória na edição 2026 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub 23, a popular Beinha. O adversário na primeira rodada será o Manthiqueira, de Guaratinguetá, em confronto marcado para as 15 horas, no Estádio Municipal Pedro Benedetti, na cidade da Grande São Paulo.
Treinador do Índio, Marcos Fabiano elogiou o trabalho realizado na pré-temporada e mostra-se confiante na conquista de um resultado positivo na abertura do estadual.
``A gestão do clube montou um elenco de qualidade, a comissão fez planejamento rigoroso e todos os atletas se empenharam ao máximo nos treinamentos. Isso me deixa confiante em boa estreia, mesmo sabendo que o Manthiqueira irá impor dificuldades´´, disse o profissional de 50 anos de idade, que em 2025 dirigiu o Jabaquara nas primeiras rodadas da Série A4.
GRUPO 4
O Mauá integra o grupo 4 da Bezinha. Os demais adversários são o rival Grêmio Mauaense, o União de Mogi das Cruzes, o Itaquaquecetuba e o Barcelona Capela, da Capital.
As equipes se enfrentam em turno e returno e, ao término das dez rodadas, os quatro primeiros de cada uma das quatro chaves se classificam para a segunda fase. A partir daí, os duelos serão eliminatórios até a grande final, quando serão conhecidos os dois cubes promovidos para a Série A4 de 2027.
Foto: Fabiano (de óculos, ao centro) orienta treino no Estádio Pedro Benedetti, local do confronto deste sábado (divulgação / Mauá)
Fonte: Tática
Nenhum comentário:
Postar um comentário