Abel Ferreira, do Palmeiras, lidera lista de técnicos com mais cartões nas principais ligas nacionais do mundo

Abel Ferreira costuma reclamar da perseguição dos árbitros no futebol brasileiro e existe um número que pode reforçar a tese do treinador. Desde sua chegada ao Brasil, em 2020, para treinar o Palmeiras, Abel é o técnico líder de cartões recebidos nas seis principais ligas do futebol mundial.
Levantamento do Bolavip Brasil mostra que o português já foi advertido em 42 oportunidades, sendo 38 cartões amarelos e quatro vermelhos. Foram considerados os cartões aplicados no Brasileirão, na Premier League (Inglaterra), na La Liga (Espanha), na Ligue 1 (França), na Serie A (Itália) e na Bundesliga (Alemanha) entre 2020 e 2025, no caso do Brasil, e entre as temporadas 2020/2021 e 2025/2026, no caso das ligas europeias.
O segundo com mais advertências também vem do futebol brasileiro. Fernando Diniz, atualmente no Corinthians, recebeu 33 cartões amarelos e quatro vermelhos.
De fora do Brasil, o técnico que mais vezes recebeu a punição da arbitragem é Simone Inzaghi, no Campeonato Italiano. O atual técnico do Al-Hilal (Arábia Saudita) soma 33 cartões, sendo 29 amarelos e quatro vermelhos. Na Itália, ele passou pela Internazionale e pelo Lazio neste período.
Técnico croata é o mais expulso nas principais ligas do mundo
O levantamento descobriu que Ivan Juric é o técnico mais vezes expulso no futebol mundial neste período. Com nove cartões vermelhos e 21 amarelos, ele soma 30 advertências no comando Hellas Verona, Torino, Roma e Atalanta. Atualmente ele está sem clube.
Jorge Sampaoli, ex-Flamengo e Atlético Mineiro, é o único que aparece no top-10 de cartões de duas ligas distintas. No período, o argentino somou 12 amarelos tanto no Brasileirão quanto na Ligue 1.
Ao todo, o Brasileirão aparece na ponta com 465 cartões para os treinadores, com 11 a mais que a Itália, que soma 456. Porém, são 89 expulsões no futebol italiano contra 63 do Brasil. Das principais ligas, a que menos conta com técnicos recebendo cartões é a Alemanha, com 210, sendo somente 11 expulsões. Na Inglaterra, são 17 vermelhos.
Os técnicos mais punidos com cartões nas principais ligas nacionais do mundo*
Brasil - Abel Ferreira (Palmeiras): 42 cartões
Itália - Simone Inzaghi (Lazio e Internazionale) - 33 cartões
Espanha - José Bordalás (Getafe e Valencia): 28 cartões
França - Michel Der Zakarian (Montpellier e Brest): 18 cartões
Alemanha - Marco Rose (Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e RB Leipzig): 16 cartões
Inglaterra - Pep Guardiola (Manchester City): 15 cartões
*Dados obtidos com o auxílio da plataforma de estatísticas Opta
Leonardo Jardim mais tranquilo que Abel Ferreira
Se por um lado, Abel é o mais punido, a calma à beira de campo é uma marca registrada de Leonardo Jardim. No sábado (23), os dois técnicos portugueses se enfrentarão no clássico de maior rivalidade no futebol brasileiro na atualidade, o duelo entre Flamengo e Palmeiras.
O duelo é entre os dois primeiros da Série A do Brasileirão. Abel, inclusive, ficou fora por sete partidas por suspensão, mas estará no banco diante do Rubro-Negro. Já Jardim não soma nenhuma ausência por suspensão desde sua chegada ao Brasil. Ele só recebeu duas vezes o cartão amarelo, ambos no ano passado, à frente do Cruzeiro, num total de 50 partidas de Brasileirão disputadas.
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