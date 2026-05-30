Às vésperas da Copa do Mundo, Neymar Jr. ganha personagem animado

O projeto inaugura formato de propriedade intelectual do craque brasileiro
Às vésperas da Copa do Mundo, o Ney Ney, primeiro personagem animado do Neymar Jr., chega às redes sociais. Desenvolvido pela NR Sports, empresa responsável pela gestão de imagem do jogador, em parceria com a FlyMedia, especializada na criação de influenciadores digitais com inteligência artificial, o projeto inaugura um novo formato de propriedade intelectual voltado ao universo esportivo. A iniciativa busca fortalecer a presença do camisa 10 no ambiente digital e ampliar o alcance de sua marca pessoal, que reúne mais de 420 milhões de seguidores em plataformas de vídeo e redes sociais.
O personagem Ney Ney será uma versão animada do atleta, em diferentes idiomas, com foco principal no YouTube e com estratégia de distribuição em plataformas como TikTok e Instagram. A proposta de conteúdo inclui formatos diversos de narrativa e desdobramentos, criados de forma contínua para manter em evidência a imagem do jogador e engajar os seus admiradores.
``O Neymar Jr. é um dos atletas mais reconhecidos do planeta e possui uma audiência global muito consolidada. A proposta do Ney Ney é traduzir essa relevância para um formato capaz de gerar histórias, interação e conexão constante com os fãs, aproximando cada vez mais o esporte e o jogador aos fãs´´, afirma Neymar da Silva Santos.
A iniciativa marca um novo passo na forma como Neymar Jr. se conecta com os torcedores, especialmente em um momento de expectativa pela Copa do Mundo. A proposta é aproximar ainda mais o craque do público por meio de histórias leves, divertidas e conteúdos pensados para diferentes gerações de fãs, dentro e fora do Brasil.
``Estamos transformando a força cultural do Neymar Jr. em um projeto pensado para diferentes públicos. Hoje, o esporte ultrapassa as transmissões e passa a fazer parte do consumo diário nas redes sociais e no entretenimento digital, com o Ney Ney, queremos criar uma conexão contínua com os fãs em um momento crucial que o futebol mobiliza o mundo todo´´, afirma Victor Trindade, CEO da FlyMedia.
Fonte: Base Comunica
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