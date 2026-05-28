João Pedro não está sozinho: Veja os jogadores preteridos nas suas seleções

Nem sempre uma grande temporada é suficiente para garantir vaga na Copa do Mundo. Levantamento do Bolavip Brasil mostra que alguns dos atletas mais bem avaliados do futebol mundial acabaram fora do Mundial por decisão técnica de suas seleções.
O estudo consultou o Opta Index — métrica desenvolvida pela plataforma de estatísticas Opta para avaliar o desempenho individual dos jogadores — e selecionou os 50 melhores jogadores das cinco principais ligas da Europa — Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha — totalizando 250 nomes.
Depois disso, excluiu todos aqueles efetivamente convocados para o Mundial, todos os não convocados por lesão e também os que não disputarão a Copa porque sua seleção não se classificou. Sobraram aqueles que se destacaram e que não foram convocados por opção dos treinadores, pura e simplesmente.
Espanhóis são os mais numerosos entre os destaques preteridos
O jogador de melhor performance entre os não convocados é o meio-campista Aleix García, do Bayer Leverkusen (ALE). Com índice 90,08 no Opta Index, o espanhol lidera a relação após uma temporada consistente na Bundesliga, marcada pela qualidade na construção ofensiva e regularidade no meio-campo.
Considerando os melhores 250 jogadores da temporada na Europa, convocados ou não, García teve nada menos que a sexta melhor performance.
Outro espanhol de destaque é Álvaro Carreras, do Real Madrid, que aparece na segunda posição com 85,69. Contando com os convocados para o Mundial, ele teve o 12º melhor desempenho na temporada.
A relação ainda inclui o veterano Koke, capitão do Atlético de Madrid, além do goleiro David Soria, destaque do Getafe, e Aleix Febas, do Elche.
Foden lidera ausências inglesas
Entre os ingleses, o principal nome fora da Copa é Phil Foden. Mesmo após mais uma temporada de protagonismo no Manchester City, o jogador terminou fora da lista final da Inglaterra, em uma das ausências mais surpreendentes entre as grandes seleções.
Outro inglês lembrado no levantamento é James Garner, do Everton, que fecha o top-10 dos melhores atletas não convocados.
A Alemanha também aparece representada por Chris Führich, destaque do Stuttgart, enquanto a França tem como principal nome o meia Lucas da Cunha, do Como.
Brasileiros de destaque também ficaram fora
A lista também reúne jogadores brasileiros que tiveram temporadas de destaque na Europa, mas acabaram fora da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O principal nome é João Pedro, do Chelsea, dono de índice 74.48 no Opta Index. Depois de uma temporada de afirmação no futebol inglês, o atacante apareceu como um dos brasileiros mais bem avaliados nas cinco grandes ligas europeias.
Na defesa, Beraldo, do Paris Saint-Germain, também figurou entre os melhores brasileiros não lembrados por Ancelotti. O defensor ganhou espaço ao longo da temporada europeia e consolidou sequência em alto nível no clube francês.
Outros nomes presentes no levantamento são Alisson Santos, do SSC Napoli, Igor Paixão, do Olympique de Marseille, o lateral Dodô, da ACF Fiorentina, e o volante Éderson, da Atalanta BC. Mesmo com boas avaliações estatísticas, todos acabaram fora da lista final da Seleção Brasileira.
Confira os dez melhores jogadores da temporada europeia barrados da Copa do Mundo:
1. Aleix García (espanhol) — Bayer Leverkusen: 90,08
2. Álvaro Carreras (espanhol) — Real Madrid: 85,69
3. Pablo Fornals (espanhol) — Real Betis: 83,16
4. Phil Foden (inglês) — Manchester City: 81,28
5. Chris Führich (alemão) — Stuttgart: 80,73
6. Koke (espanhol) — Atlético de Madrid: 80,38
7. David Soria (espanhol) — Getafe: 80,32
8. Lucas da Cunha (francês) — Como: 80,19
9. Aleix Febas (espanhol) — Elche: 78,33
10. James Garner (inglês) — Everton: 77,87
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates. Com sedes nas principais cidades da América, a marca conta coletivamente com uma equipe de cerca de 200 criadores de conteúdo, que são amplamente reconhecidos como autoridades em futebol, estatísticas e dados esportivos.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
Nenhum comentário:
Postar um comentário