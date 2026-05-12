Juventus decide título da Série A2 do Paulista após mais de 20 anos e pode conquistar primeira taça da era SAF

Moleque Travesso encara a Ferroviária nesta quarta-feira (13/5), na Fonte Luminosa, em Araraquara, após empate sem gols no jogo de ida na Javari
O Juventus está a 90 minutos de voltar a conquistar um título estadual depois de mais de duas décadas. Após empatar por 0 a 0 com a Ferroviária, no primeiro jogo da final da Série A2 do Campeonato Paulista, disputado na Rua Javari, o clube da Mooca decide o troféu nesta quarta-feira (13), às 19h15, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida terá transmissão pela Ulisses TV, Metrópoles Esportes e X Sports.
A decisão marca o retorno do Juventus a uma final estadual após 21 anos. A última vez que o clube levantou a taça da Série A2 foi em 2005. Agora, vivendo os primeiros meses sob o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), implementado no fim de 2025, a equipe pode conquistar o primeiro título desta nova fase e consolidar o processo de reconstrução esportiva e institucional iniciado recentemente.
Depois de um confronto equilibrado no jogo de ida, o Juventus chega para a decisão embalado pela campanha consistente construída ao longo da competição e pelo ambiente de retomada criado desde a implementação da SAF.
``O modelo de SAF representou uma virada na forma de gestão do clube, com mais organização, transparência e visão de futuro. Isso nos permitiu estruturar melhor o futebol, dar previsibilidade ao dia a dia e, ao mesmo tempo, reposicionar o Juventus no mercado´´, afirma Cláudio Fiorito, CEO do clube.
Os impactos da nova gestão também aparecem fora das quatro linhas. Em 2026, o Juventus registrou um aumento de 36% na média de público, impulsionado por ações de aproximação com a torcida, como ingressos gratuitos, ativações na Rua Javari e caravanas para partidas fora de casa.
``Desde o início, entendemos que a SAF precisava caminhar junto com a essência do Juventus. A ideia é modernizar a gestão e ampliar o alcance do clube sem perder as tradições que sempre fizeram do Juventus um time tão identificado com a sua comunidade´´, completa Fiorito.
O crescimento comercial acompanha o momento esportivo. O clube já acumula cerca de R$ 3 milhões em patrocínios, fortalecendo a capacidade de investimento e ampliando a credibilidade do projeto no mercado. Além disso, o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista já está garantido, o que potencializa ainda mais o planejamento para os próximos anos, incluindo novos investimentos e a modernização da Rua Javari.
``A chegada à Série A1 potencializa o projeto em todas as frentes. Amplia a exposição do clube, fortalece o ambiente comercial e acelera novos investimentos, incluindo a modernização da Rua Javari´´, destaca o CEO.
Independentemente do resultado da decisão, o retorno à elite estadual e à final da Série A2 já representa um marco importante para o Juventus. Mas conquistar o título diante da Ferroviária pode simbolizar o primeiro grande capítulo da nova era do clube: mais estruturada, competitiva e conectada com a sua torcida, sem abrir mão da identidade tradicional que faz do Juventus um dos clubes mais históricos do futebol paulista.
Fonte: PRESSFC
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