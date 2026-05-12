Vai para a Copa? Rayan deve encerrar temporada como segundo maior artilheiro sub-20 do futebol mundial

Na expectativa de ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante Rayan, do Bournemouth, tem um trunfo e tanto a seu favor: levantamento do Somos Fanáticos descobriu que Rayan, jogador revelado pelo Vasco, deve encerrar a temporada 2025/2026 como o segundo maior artilheiro sub-20 do mundo, atrás apenas do espanhol Lamine Yamal.
São 19 gols marcados, considerando o calendário europeu de competições, entre 1º de julho de 2025 e 30 de junho de 2026. Para evitar distorções, foram desconsiderados todos os gols em competições de base e em competições regionais - ou seja, os gols de Rayan pelo Vasco marcados no Campeonato Carioca de 2026 não entraram na conta. E apenas jogadores que terão até 20 anos no dia 30 de junho foram incluídos no levantamento.
Rayan soma cinco gols a menos que fenômeno espanhol
Depois de se transferir para o Bournemouth, Rayan manteve o nível de atuações que vinha tendo pelo Vasco. Por conta disso, se firmou entre os maiores goleadores do futebol mundial com até 20 anos na temporada.
Apenas Lamine Yamal, do Barcelona, fez mais gols no período: 24. O craque espanhol de 18 anos está tendo em 2025/2026 sua temporada mais goleadora.
Quem completa o pódio é o atacante Diomande, da Costa do Marfim. O jogador do Red Bull Leipzig, da Alemanha, tem 16 gols na temporada e vem sendo especulado no Liverpool, no Bayern de Munique e no Paris Saint-Germain. Sua equipe tem apenas mais uma partida por fazer na temporada, enquanto Rayan tem ainda mais dois jogos. É altamente improvável que ele supere o brasileiro em número de gols.
Rayan supera os mais badalados Estêvão e Endrick
As duas maiores revelações recentes do futebol brasileiro acabaram sendo superadas pela temporada arrebatadora de Rayan. O atacante marcou 19 gols, enquanto Estêvão terminou a temporada com 13 gols. Endrick fez oito até o momento.
Ajuda a explicar isso a maior quantidade de minutos em campo de Rayan. Titular indiscutível de Vasco e Bournemouth, não sofreu com lesões na temporada. Já Estêvão participou mais da rotação do elenco no Chelsea e ainda por cima sofreu lesões. Endrick, por sua vez, começou a temporada sem ser aproveitado pelo Real Madrid e somente em janeiro, quando foi emprestado ao Lyon, conseguiu ter maior sequência.
Outro brasileiro se destacou como um dos maiores artilheiros sub-20 do mundo. William Gomes, revelado pelo São Paulo e desde 2024 no Porto (POR), marcou até o momento 13 gols. Ele ainda tem mais um jogo na temporada e pode ultrapassar Estêvão.
Os 10 maiores artilheiros sub-20 do mundo na temporada 2025/2026:
1 - Lamine Yamal (Barcelona/Espanha): 24 gols
2 - Rayan (Bournemouth/Brasil): 19 gols
3 - Yan Diomande (RB Leipzig/Costa do Marfim): 16 gols
4 - Estêvão (Chelsea/Brasil): 13 gols
5 - William Gomes (Porto/Brasil): 13 gols
6 - Júnior Kroupi (Bournemouth/França): 12 gols
7 - Said El Mala (Colônia/Alemanha): 12 gols
8 - Can Uzun (Frankfurt/Turquia): 10 gols
9 - Lennart Karl (Bayern Munique/Alemanha): 9 gols
10 - Christian Kofane (Leverkusen/Camarões): 9 gols
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