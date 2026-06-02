Museu do Futebol lança folder em mandarim para visitantes

Novo material fortalece o acolhimento ao público estrangeiro e pode ser retirado logo no início da visita
Com cerca de 1,1 bilhão de falantes, o mandarim é a língua com o maior número de comunicantes nativos no mundo, na China, e ocupa a segunda posição global quando considerados também os que a utilizam como segunda língua. Diante esse cenário e do crescente número de visitantes que se comunicam no idioma, o Museu do Futebol passa a oferecer um folder explicativo em mandarim. A tradução do material garante mais clareza e qualidade à experiência de visitação. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
Disponível logo na entrada do museu, o folder em mandarim se soma às versões já existentes em português, espanhol e inglês. A iniciativa acompanha o crescimento do número de visitantes asiáticos e busca tornar o percurso expositivo mais acolhedor, facilitando a orientação dos visitantes pelo espaço, bem como dos serviços e das etapas da visita, e garantindo uma experiência mais completa e autônoma para o público que fala o idioma.
``Ainda que, em geral, os visitantes chineses venham com guias e tradutores, e há sempre a possibilidade de usar softwares de internet para ter acesso aos conteúdos da exposição em qualquer língua, o folder é como um cartão de boas-vindas para que os visitantes se sintam bem recebidos´´, diz a diretora técnica do Museu, Marília Bonas.
O mercado chinês é considerado estratégico pelo Ministério do Turismo do Brasil, que acaba de cadastrar 299 agências de turismo brasileiras aptas a trabalhar com grupos daquele país. Em 2025, o país recebeu mais de 100 mil visitantes chineses, e a previsão é de que o número cresça 50% em 2026, que foi institutído como o Ano Cultural Brasil-China.
Sobre o folder
Traduzido por Xiaoshi Wang, o material contextualiza o Museu do Futebol e do Estádio do Pacaembu, onde ele está localizado, apresentado dados históricos, curiosidades e a importância cultural do espaço para o esporte brasileiro. Também mostra o percurso expositivo e o que os visitantes encontram em cada sala.
Também contém as orientações gerais para a visita, destacando regras de convivência, acessibilidade e serviços disponíveis, como guarda volumes, Wi Fi, espaços de descanso e apoio a pessoas sensíveis a luzes e sons. Também traz respostas para dúvidas comuns, como o percurso expositivo, o formato da visita, o tempo médio recomendado de cerca de uma hora e meia, além de normas sobre fotos, alimentação, fumo e entrada de animais.
O folder apresenta, ainda, informações sobre a estrutura do museu, incluindo mapa dos andares, localização de serviços como banheiros, elevadores, fraldários, loja e biblioteca, além de destacar que o espaço conta com acessibilidade, empréstimo de cadeiras de rodas e carrinhos de bebê.
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade. O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia Folha de S.Paulo, Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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