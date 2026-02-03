São Bento troca de treinador pela segunda vez em sete rodadas da Série A2 para tentar escapar do rebaixamento

O São Bento bateu na trave nas duas últimas temporadas em busca de um parceiro para comandar a sua SAF. Empresas que tinha entre os investidores profissionais como Zé Roberto (ex-lateral da Seleção Brasileira, Portuguesa, Santos, entre outros), José Carlos Brunoro (ligado ao vôlei e a Parmalat na deécada de 90 no comando do Palmeiras) e, mais recentemente, Roque Júnior. Nenhum negociação foi para frente e o clube seguiu caminhando com as próprias pernas, ou melhor, com os próprios recursos.
Mais uma vez, assim como aconteceu na temporada passada, o São Bento vem travando árdua luta para escapar do rebaixamento. Só que em 2026 está sendo bem pior do que foi em 2025, quando escapou da degola na última rodada.
Em 2026, em sete rodadas realizadas na Série A2, o São Bento perdeu todas. Jamais escapou da zona do rebaixamento e virou um verdadeiro saco de pancadas. O clube iniciou a temporada mantendo o treinador Fabiano Carneiro, que havia comandado a equipe na Copa Paulista do ano passado, substituíndo Coelho.
Sem vencer em quatro rodadas, Fabiano Carneiro foi demitido e chegou Alan Dotti, que também só colecionou derrotas. Em comum acordo com a diretoria, na última segunda-feira (2/2), ele resolveu deixar o comando do São Bento, que já contratou novo treinador: Wilson Júnior.
O novo treinador do Bentão iniciou seus trabalhos em 2014 pelo São Bernardo e foi construindo sua história no estado de São Paulo através das equipes do Juventus, Monte Azul, Santo André, Primavera, Taubaté, além do próprio São Bernardo novamente, entre outros.
Seu trabalho mais recente foi fora do estado, onde foi campeão pernambucano Sub-20 conquistando nove vitórias em 10 jogos pela equipe do Náutico!
DANÇA DOS TREINADORES NA SÉRIE A2
1 SÃO BENTO - Fabiano Carneio (foto acima) caiu e chegou Allan Doti
2 INTER DE LIMEIRA - Alberto Félix caiu e chegou Waguinho Dias
3 GRÊMIO PRUDENTE - Rogério Corrêa caiu e chegou Luciano Dias
4 SÃO JOSÉ - Marcelo Marelli caiu e chegou Jorge Castilho
5 XV DE PIRACICABA - Moisés Egert caiu e chegou Fernando Marchiori
6 TAUBATÉ - Coelho caiu e chegou Fahel Júnior
7 SÃO BENTO - Allan Doti caiu e chegou Wilson Jr
