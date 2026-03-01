Museu do Futebol lança edital para credenciamento de projetos culturais, feira criativa e gastronomia

Iniciativa seleciona propostas artísticas e educativas inspiradas no universo do futebol para integrar a programação cultural do Museu pelos próximos dois anos. Inscrições são gratuitas
O Museu do Futebol lançou o Edital Jogo Aberto, voltado ao credenciamento de projetos artísticos, educativos, celebrativos e recreativos que dialoguem com o futebol em sua diversidade cultural. As iniciativas selecionadas podem ser contratadas para compor a programação cultural do Museu entre 2026 e 2028, fortalecendo o esporte como expressão artística, social e educativa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line até 29 de abril. Instalado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
O edital contempla três categorias: Projetos Culturais (nas linguagens de Literatura, Teatro, Música, Performance, Dança e híbridas), Feira Criativa (comercialização de produtos autorais relacionados ao futebol) e Gastronomia (venda de alimentos e bebidas com identidade temática ligada ao universo do esporte). As propostas credenciadas poderão integrar eventos como o Festival Cultura Futebol Clube, Arquibancada Nerd e outras ações da programação do Museu.
Para Maíra Corrêa Machado, coordenadora de Exposições e “Programação Cultural do Museu do Futebol, o edital “além de tornar nossas programações mais diversas e participativas, visa incentivar a produção e relação do público com experiências culturais em torno do futebol.”.
Inscrições
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 25 de fevereiro a 29 de abril. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, bem como pessoas jurídicas e cooperativas sediadas no Estado de São Paulo, desde que comprovem, no mínimo, três atuações na área. Cada proponente poderá inscrever apenas um projeto.
Conforme estabelecido no edital, a proposta deverá contemplar todos os custos envolvidos, incluindo cachê, produção, transporte, alimentação, locação de equipamentos, cenografia, figurino e demais estruturas necessárias para a avaliação técnica do projeto.
Avaliação e resultado final
Os projetos serão avaliados por comissão especializada, considerando critérios como relevância cultural, experiência comprovada, viabilidade técnica, diversidade (étnica, de gênero e inclusão de pessoas com deficiência), compatibilidade do CNAE e documentação apresentada. As propostas credenciadas integrarão um banco válido por até 24 meses, podendo ser convocadas conforme o interesse e a programação do Museu.
A publicação da lista de projetos inscritos sai a partir do 4 de maio e a publicação dos projetos credenciados até dia 30 de junho. Com o Edital Jogo Aberto, o Museu do Futebol reafirma seu compromisso com a democratização do acesso à cultura, a valorização da produção independente e o fortalecimento do futebol como linguagem interdisciplinar capaz de promover memória, diversidade, inclusão e cidadania. O edital completo, cronograma e link de inscrição estão disponíveis no site do IDBrasil.
Serviço:
Edital de Credenciamento Jogo Aberto
Inscrições: 25 de fevereiro a 29 de abril
Clique aqui e acesse o edital completo:
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil e Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, Itaú Unibanco, Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo, Arkema e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e com os parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
