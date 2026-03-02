Museu do Futebol tem Encontro de Colecionadores de Camisas e lançamento de Audioguia sobre protagonismo negro em março

Instituição oferece a tradicional reunião do Memofut, lançamento do audioguia sobre protagonismo negro e visita às exposições
Março está chegando e o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, preparou uma programação variada para todos os visitantes. Os destaques são o 7º Encontro de Colecionadores de Camisas de Futebol, no dia 7 de março, e o lançamento do Audioguia Protagonismo Negro no Futebol, em 21 de março. Reforçam a programação a reunião do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), o Encontro de Colecionadores de Figurinhas e as visitas às exposições reforçam a programação.
Logo no dia 3, o público poderá aproveitar a Super Terça, realizada na primeira terça-feira de cada mês, quando o Museu do Futebol funciona em horário estendido e com entrada gratuita. Nessa data, o museu abre das 9h às 21h, com entrada permitida até 20h.
Já no dia 8 de março, o Educativo promove o Cineteatro Boleirinho, com a apresentação de Carinhoso Futebol Clube em uma aventura que combina teatro, imaginação e futebol em um delicado cenário construído em papel. A encenação acontece no formato kamishibai, tradicional cineteatro japonês feito com papel recortado e jogos de sombra, que dá vida às cenas de maneira poética e envolvente.
Para as famílias, o time do Núcleo Educativo entra em campo com atividades divertidas como Oficina de Flipbook, Mundo das Copas, Time Linha Brasil e Brincar de Futebol, que testam os conhecimentos do público sobre futebol de maneira divertida.
Quem deseja uma imersão na exposição principal pode participar das visitas acompanhadas por educadores, realizadas aos sábados e domingos, às 11h e às 14h. Cada grupo conta com até 15 pessoas, com participação por ordem de chegada. A atividade não tem custo adicional além do valor do ingresso. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais e no site da instituição.
Exposições Temporárias em cartaz
Exposição Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa
A mostra mergulha na história e na paixão pelo futebol nos países da CONMEBOL e propõe um olhar histórico, político e poético sobre o continente, revelando como o futebol expressa as contradições e emoções sul-americanas. Com curadoria de Luiza Romão, Matias Pinto e Gisele de Paula, a exposição reúne instalações audiovisuais, experiências interativas, obras e fotografias inéditas, oferecendo uma imersão sensorial no universo do futebol sul-americano.
“Os Reis do Futebol” – O Club Athletico Paulistano na Europa em 1925
A mostra montada na sala Zona Mista apresenta a histórica primeira excursão de um time brasileiro ao continente europeu, realizada pelo Club Athletico Paulistano em 1925. O espaço revisita a trajetória da equipe pela França, Suíça e Portugal, destacando a campanha de nove vitórias em dez partidas e o impacto internacional do futebol brasileiro antes mesmo da estreia da Seleção no exterior, por meio de imagens, objetos centenários, área interativa, documentário, audioguia e recursos de acessibilidade que evidenciam o protagonismo de jogadores como Arthur Friedenreich.
Confira a programação do Museu do Futebol para março:
Super Terça
Data: 3 de março
Horário: 9h às 21h
Local: Museu do Futebol
Grátis
183° Encontro do Memofut
Data: 7 de março
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório
Grátis
Encontro de Colecionadores de Camisas de Futebol | Edição Especial de Colecionadoras
Data: 7 de março
Horário: 9h às 17h
Local: Área externa
Grátis
Atividade Educativa | Kamishibai - Cineteatro Boleirinho
Data: 8 de março
Horário: 14h
Local: Grande Área
Ingressos na bilheteria
Trilhando Com Música e Ferrovia – Som e Bola na Estação
Data: 14 de março
Horário: 10h às 17h
Local: Museu Ferroviário “Francisco Aureliano de Araújo” – Rua Antônio Prado, 611, Araraquara (SP)
Grátis
Lançamento do Audioguia Protagonismo Negro no Futebol
Data: 21 de março
Horário: 10h às 13h
Local: Auditório Armando Nogueira
Grátis
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A Temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil e Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, Itaú Unibanco, Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo, Arkema e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e com os parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
