Museu do Futebol transmite Brasil x Noruega em telão e faz programação especial - tudo gratuito

O sonho do hexa permanece vivo! Para animar a torcida, a programação do Museu do Futebol conta com roda de samba, jogos educativos e área de convivência com venda de comida e bebidas
É mata-mata: quem perder, está fora. Em clima de decisão e sonhando com o hexa, o Museu do Futebol se transforma neste domingo, às 17h, em ponto de encontro da torcida brasileira para o confronto contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com transmissão gratuita em telão na área externa e no auditório, o espaço vira uma grande arquibancada para quem quer torcer e vibrar pela Seleção.
A programação começa às 10h e segue ao longo de todo o dia, até a hora do jogo. Localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.
Das 10h às 17h, haverá atividades do projeto Férias no Museu e da Pracinha da Copa. Às 16h, antes do apito inicial, a roda de samba do coletivo Embaixada do Amor e Alegria embala o público e esquenta o clima para a partida.
A programação foi pensada para toda a família, com diversas opções para os torcedores ao longo do dia. As exposições podem ser visitadas até as 15h50, já que o museu encerra suas atividades às 16h50 por conta do jogo. As visitas educativas acontecem em três horários, às 11h, 14h e 17h, aprofundando histórias e curiosidades do torneio.
Já os jogos educativos acontecem em momentos específicos: às 11h, com o Memoriball Escudos de Seleções e às 14h, com o Mundo das Copas.
Na área externa, das 9h às 17h, a Pracinha da Copa em Férias reúne atividades para todas as idades, com jogos educativos temáticos e uma programação especial voltada às Copas do Mundo. Ao longo do dia o público pode conferir a exibição de conteúdos audiovisuais sobre Copas no telão.
Em cartaz:
Amarelinha Quem for participar da programação ainda pode conferir a exposição temporária Amarelinha que conta a história da famosa camisa amarela da Seleção Brasileira. A mostra explica como, após a derrota na final de 1950, o uniforme branco foi substituído pela “camisa canarinho”, que é um dos maiores símbolos do futebol e da cultura brasileira. Ao reunir 18 camisas de grandes ídolos de diferentes épocas, a exposição apresenta a evolução desse símbolo ao longo de mais de 70 anos e propõe um diálogo entre gerações de torcedores.
Festa na Copa A sala Zona Mista, dentro do Museu, se transforma em um espaço de celebração com a mostra Festa na Copa. Quando o assunto é futebol, a torcida brasileira dá um verdadeiro show e essa festa popular é retratada neste ambiente, que destaca as comemorações que tomam conta das ruas, bares e casas, apresentando a paixão do brasileiro pelo jogo.
O churrasquinho, a cerveja, as buzinas, os fogos de artifício, os instrumentos musicais e diversos acessórios traduzem o colorido, o ritmo e a energia da torcida canarinho. Até o cão Caramelo, símbolo de resistência, simpatia e lealdade, marca presença na mostra, que reúne elementos icônicos do torcedor brasileiro, como ruas pintadas, bandeiras, vuvuzelas, chapéus e óculos em verde e amarelo.
Serviço:
Brasil x Noruega
Funcionamento do Museu: 9h às 16h50 (bilheteria até 15h50)
10h às 17h – Pracinha na Copa em férias: com pula-pula, jogos de tabuleiro e atividades educativas.
16h – Roda de samba com Embaixada do Amor e Alegria
17h – Jogo telão e auditório – Brasil x Noruega
Quer assistir aos jogos e aproveitar as atrações nos outros dias?
De terça a domingo, das 9h às 18h, os jogos de outras seleções também serão transmitidos. As partidas se concentram em dois ambientes: no telão instalado na área externa e no auditório.
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia, Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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