Independente e América decidem título da Bezinha do Paulista nos domingos 9 e 16 de agosto

Com acesso garantido à Série A4 do Campeonato Paulista de 2027, Independente e América (mascote acima) decidem o título do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a famosa Bezinha, nos próximos domingos. A equipe de Limeira, com melhor campanha na somatória das fases, joga a segunda partida em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão do título será nos pênaltis.
A partida de ida acontece em São José do Rio Preto no domingo, 9 de agosto, às 10h; enquanto a volta será em Limeira, no domingo, 16 de agosto, no mesmo horário.
Ambos os confrontos terão transmissões dos canais do Paulistão e da Ulisses TV, ambos no YouTube.
Equipe que já disputou a elite estadual em São Paulo em 44 oportunidades, o América retorna ao quarto nível do Campeonato Paulista após ser rebaixado em 2024 e não disputar competições em 2025. Será a 11ª participação nessa divisão, todas desde 2015.
Já o Independente de Limeira (mascote acima), que foi rebaixado, ao lado do América em 2024, retorna à Série A4 após ficar na quarta posição na campanha do ano passado. O clube, que jamais chegou à elite estadual, vai disputar o quarto nível do Campeonato Paulista pela 16ª vez na história, tendo sido campeão em 2011.
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