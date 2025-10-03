Sérgio Guedes é apresentado pela Portuguesa Santista para a Série A3

Em sua quarta passagem, treinador mais vitorioso da Briosa reforça laços com o clube e projeta novo ciclo de conquistas
A Portuguesa Santista apresentou na manhã desta sexta-feira (3/10) o técnico Sérgio Guedes como comandante da equipe para a disputa do Paulistão A3 de 2026. O treinador comandará ao clube pela quarta vez, consolidando ainda mais sua ligação histórica com a Briosa.
Ídolo da torcida rubro-verde, Sérgio Guedes já conquistou o acesso ao Paulistão A2 em 2018 e o título da Copa Paulista em 2023, que também garantiu a vaga na Copa do Brasil de 2024. Ao todo, são 143 partidas no comando da Portuguesa, com 66 vitórias, 34 empates e 43 derrotas, alcançando 54% de aproveitamento.
Durante a apresentação, o treinador destacou o peso do retorno e a motivação em buscar novos objetivos.
``Projetava deixar o clube na Série A e estive muito perto disso. Passei a falar mais com o presidente e os dois lados viram a possibilidade de um reinício. Foi aqui a única vez que joguei essa competição. Conheço a atmosfera do clube e a expectativa é de acesso´´, afirmou Guedes.
O presidente da Portuguesa Santista, Frederico Barreiros, celebrou o acerto com o treinador e ressaltou sua importância na história do clube.
``É um dia muito especial para a gente. Um treinador que conhece muito bem a casa, que está aceitando um desafio novo. É o treinador que mais jogos tem pelo clube nesse século e o mais vitorioso. Um dos mais importantes da história da Portuguesa.´´
Junto de Sérgio Guedes, também foi apresentado o auxiliar Bruno Formigoni, que fará parte da comissão técnica na disputa da Série A3.
Fonte e foto: assessoria de imprensa da Portuguesa Santista
