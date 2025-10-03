Artilheiro da Ferroviária, Juninho comemora boa fase na Série B e destaca sequência invicta

A Ferroviária conquistou uma vitória importante fora de casa no último sábado (27), ao superar o Botafogo-SP por 2 a 1. O atacante Juninho foi um dos destaques da partida ao marcar um dos gols do triunfo, chegando a nove na temporada e se consolidando como artilheiro do time ao lado de Carlão.
Além da contribuição ofensiva, Juninho também tem sido um dos jogadores mais regulares do elenco. Entre as 46 partidas disputadas pela Ferroviária no ano, o atacante esteve presente em 43, sendo o segundo atleta que mais atuou na temporada.
``Sensação muito boa com um gol marcado, principalmente, pela vitória fora de casa. Foi um jogo difícil, mas conseguimos impor nosso ritmo e sair com os três pontos´´, afirmou o atacante.
Com o resultado, a Ferroviária chegou a três jogos de invencibilidade, mantendo a confiança elevada para a sequência da temporada.
``A vitória sempre traz mais confiança. A preparação está sendo cada vez melhor com o novo treinador (Claudinei Oliveira) colocando suas ideias em prática. Estamos confiantes em alcançar nosso objetivo na competição´´, completou Juninho.
A próxima partida da Ferroviária é neste sábado (4/10), às 20h30, contra o América-MG, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 30ª rodada da Série B. As duas equipes lutam para se afastarem da zona do rebaixamento.
Foto: Luís Miguel Ferreira / Ferroviária - Fonte: AV
Nenhum comentário:
Postar um comentário