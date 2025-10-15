Luciano, Yuri Alberto, Pedro Raul: descubra quem são os maiores agentes da 'lei do ex' no Brasileirão

Faz tempo que a famosa “lei do ex” caiu no gosto da torcida brasileira e gera uma expectativa extra toda vez que um jogador enfrenta um ex-time. Mas existem agentes da lei mais implacáveis do que outros. Levantamento inédito do Bolavip Brasil descobriu que Luciano, Yuri Alberto e Pedro Raul são os três jogadores do futebol brasileiro que mais gostam de marcar gols contra equipes que defenderam no passado.
O estudo levou em consideração todos os gols marcados no Campeonato Brasileiro desde 2021, até a 27ª rodada da Série A deste ano para se deparar com um número impressionante: Luciano, atacante do São Paulo, já marcou 11 gols contra ex-equipes ao longo da carreira. Yuri Alberto, atacante do Corinthians, não fica muito atrás, com nove gols marcados sobre ex-times. Pedro Raul, do Ceará, aparece em terceiro, com seis.
Novas oportunidades para aplicar a ‘lei do ex’
Na 28ª rodada do Brasileirão, Luciano e Yuri Alberto terão novas oportunidades para executar a “lei do ex”. O atacante do São Paulo enfrentará o Grêmio na quinta-feira, num novo reencontro entre Luciano e o Grêmio, time que o atacante defendeu antes de se transferir para o Morumbi. Desde que passou a defender o São Paulo, Luciano enfrentou o Grêmio sete vezes pelo Brasileirão e marcou dois gols.
Já o centroavante do Corinthians terá o Santos pela frente, no clássico paulista. Yuri Alberto foi revelado pelo Peixe, mas isso nunca impediu o atacante de ser implacável na execução da “lei do ex”: em quatro partidas contra o Santos pelo Brasileiro desde que se transferiu para o Corinthians, foram dois gols. Em três jogos contra o Peixe vestindo a camisa do Internacional, balançou a rede uma vez.
As maiores vítimas da 'lei do ex' no futebol brasileiro
É melhor o Grêmio colocar as barbas de molho para o confronto com o São Paulo porque o time gaúcho está acostumado a sofrer gols de jogadores que fizeram parte de seu elenco no passado. O levantamento descobriu que o Grêmio é o time do Campeonato Brasileiro que mais sofre com a “lei do ex”: foram 23 gols sofridos desde 2021.
Quem divide o pódio amargo com o Grêmio é o Internacional, com 19 gols sofridos por antigos jogadores do elenco, e o Santos, com 18 gols sofridos decorrentes da aplicação da “lei do ex”.
Os maiores agentes da 'lei do ex' no Brasileirão (2021-2025):
1 - Luciano, do São Paulo (ex-Atlético-GO, Avaí, Corinthians, Fluminense e Grêmio) - 11 gols
2 - Yuri Alberto, do Corinthians (ex-Santos e Internacional) - 9 gols
3 - Pedro Raul, do Ceará (ex-Atlético-GO, Botafogo, Vasco e Corinthians) - 6 gols
4 - Reinaldo, do Mirassol (ex-Sport, São Paulo, Ponte Preta, Chapecoense e Grêmio) - 5 gols
5 - Gabigol, do Cruzeiro (ex-Santos e Flamengo) - 5 gols
Os times que mais sofrem com a 'lei do ex' no Brasileirão (2021-2025):
1 - Grêmio - 23 gols sofridos
2 - Internacional - 19 gols sofridos
3 - Santos - 18 gols sofridos
4 - Palmeiras - 16 gols sofridos
5 - São Paulo - 14 gols sofridos
Montagem com imagens da Foto Arena / Alamy e da AGIF / Alamy
