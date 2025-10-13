segunda-feira, 13 de outubro de 2025

FPF define datas e horários das semifinais do Paulista Sub-20: Palmeiras x Santos e Guarani x São Paulo


As semifinais do Campeonato Paulista Sub-20 - Série A - de 2025 já têm datas e horários definidos. As partidas de ida acontecem no dia 17 de outubro e os confrontos decisivos, para definir os finalistas da comeptição, estão previstos para os dias 24 e 25 de outubro.

Confira abaixo:

Jogos de ida



17/10 - sexta-feira

15h - Santos x Palmeiras - Trasmissão YouTube TNT Sports e YouTube Ulisses TV
Estádio Bruno José Daniel, em Santo André


17h - São Paulo x Guarani - Transmissão YouTube TNT Sports
Marcelo Portugal Gouvêa (Laudo Natel) - Cotia


Jogos de volta


24/10

16h - Palmeiras x Santos - Trasmissão YouTube TNT Sports e YouTube Ulisses TV
Arena Barueri



25/10

10h - Guarani x São Paulo - Transmissão YouTube TNT Sports
Estádio Thelmo de Almeida  - Cosmópolis

