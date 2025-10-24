Mazola Júnior segue no comando do Ituano na Série A2 do Paulista

Mazola Júnior segue no comando do Ituano para a próxima temporada. A renovação de contrato ocorreu na última quinta-feira (23/10). Segundo maior técnico do Galo de Itu com 117 jogos disputados, ele pode alcançar nesta nova temporada o recordista Vinícius Bergantin, que tem 121 jogos dirigindo o rubro-negro.
Mazola Júnior foi o primeiro treinador da gestão em 2009 e também será o primeiro comandante rubro-negro na SAF.
``Tenho muito orgulho de ser o segundo treinador com mais jogos à frente do Ituano e agradeço a oportunidade de agora poder buscar o primeiro lugar. Sou o primeiro treinador do início da gestão e agora o primeiro da SAF. Farei de tudo para retribuir a confiança trabalhando para que o Ituano tenha um ano melhor que o de 2025´´, comentou o treinador campeão da Série C em 2021 e do Interior em 2022.
O Ituano volta aos trabalhos no próximo dia 3 de novembro, quando o elenco fará sua apresentação no Novelli Júnior.
