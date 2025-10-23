Gabriel Pires, ex-Benfica e Botafogo-RJ, é o primeiro reforço da Portuguesa para 2026

Volante de 32 anos assinou com a Lusa até o final da próxima temporada
A Portuguesa anunciou a contratação do meio-campista Gabriel Pires, com um acordo válido até o final da próxima temporada. Com passagens por Benfica-POR, Botafogo e Fluminense, além das categorias de base da Juventus-ITA, o atleta de 32 anos é o primeiro reforço lusitano para 2026.
Gabriel defendeu o Benfica por três temporadas, sendo campeão português e da Supertaça no período. Já pelo Fluminense venceu a Recopa Sul-Americana em 2024.
O meio-campista também atuou no futebol espanhol (Leganés), italiano (Spezia, Livorno e Pescara) e no Catar (Al-Gharafa). Seu último clube foi o Panserraikos, da primeira divisão grega.
``O projeto me chamou a atenção e essa possibilidade de disputar o Paulistão também, que é uma competição muito forte. É uma oportunidade que eu tenho para voltar a demonstrar o meu futebol. O torcedor pode esperar dedicação 100%, entrega e trabalho. Isso não vai faltar nunca´´, declarou o novo reforço rubro-verde.
Gabriel também falou sobre as suas características de jogo.
``Eu me considero um jogador técnico, com função tática bem forte, organização de saída de jogo. Gosto muito de jogar com a bola, ter a posse. Isso é importante na minha visão´´.
Tadeu Oliveira Júnior, vice-presidente de futebol da Portuguesa, exaltou a chegada do meio-campista.
``O Gabriel (Pires) é um jogador com experiência internacional, acostumado a atuar em grandes ligas, e com certeza nos ajudará bastante´´, analisou.
Gabriel Pires já realizou os exames médicos e está à disposição da comissão técnica do treinador Fábio Matias.
Fonte e foto: assessoria de imprensa da Lusa
Nenhum comentário:
Postar um comentário