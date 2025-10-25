Nos 85 anos de nascimento de Pelé, Santos recebe fotos históricas e inéditas da Copa de 1962

As fotos fazem parte do acervo do fotógrafo chileno Juan Eliodoro Luca Valenzuela. Como conheceu o Santos em 1960 numa excursão do time ao Chile, se aproximou dos jogadores e na Copa de 1962, no Chile, acompanhou de perto a Seleção Brasileira, cuja base era formada por jogadores do Peixe, registrando bastidores, instantes de intimidade e descontração com um olhar atento e humanista.
Elas revelam momentos únicos de Pelé, Garrincha, Didi, Vavá, Zagallo e outros craques que marcaram a história do futebol mundial. Parte desse acervo foi incorporada ao Museu Pelé, com direito de preservação e uso para exposições e materiais digitais, garantindo que a memória permaneça viva e acessível ao público.
O fotógrafo faleceu dois anos depois da Copa e seu material ficou esquecido na casa da família, sendo descoberto somente em 2018 por Claudio Luco, filho do fotógrafo, em uma mala contendo cerca de 1.100 negativos originais da Copa de 1962.
No ano seguinte Molina iniciou um projeto de recuperação, preservação e difusão dessas imagens. Ele já percorreu todos os países que participaram da Copa, encerrando o tour justamente no Brasil e no dia do aniversário do Rei Pelé.
Divulgação Prefeitura de Santos
Molina, visivelmente emocionado, destacou a importância do ato, realizado no Museu Pelé no dia que Edson Arantes do Nascimento completaria 85 anos.
``Coincidentemente, esta é a nossa última parada. São sete anos do trabalho, recuperando essas fotos em laboratório no Chile. Há muitas emoções envolvidas, porque em todos os países que visitamos não encontramos um espaço dessa qualidade. O Brasil foi o que deu maior importância para esse material histórico, que nós trouxemos com muito orgulho´´.
``Depois de sete anos, são 16 países e o grande final em Santos, na terra do Pelé, no Brasil. O grande final de nosso documentário está sendo mágico´´, complementou o produtor chileno.
EDINHO E PEPE
Edinho falou da importância dessa nova coleção no Museu Pelé.
``Hoje em dia você vê a foto em si é uma coisa tão banal. Tira foto de tudo, de prato de comida, de tudo que você pode imaginar. Então, quem não viveu essa época, talvez não entenda como fotos eram raras, como a captação de momentos especiais era uma coisa muito difícil. É uma joia rara você ter imagens e fotos de determinados momentos como esse, como a Copa do Mundo, como fotos do Rei. É um achado, uma cápsula do tempo que foi aberta e nos levou de volta para aquele tempo´´.
Divulgação Prefeitura de Santos
``São registros absolutamente únicos e especiais. O Pelé consegue se eternizar de forma retroativa e estamos vendo a importância da figura do nosso Rei e da relevância que ele tem para o mundo até hoje´´, acrescentou Edinho.
Quem também ficou muito sensibilizado foi Pepe, um dos grandes companheiros de Pelé no ataque do Santos e da seleção.
``Fico muito feliz e emocionado. Afinal de contas, foram momentos de glória na nossa vida e carreira. Já vim aqui outras vezes, mas dessa vez a emoção foi redobrada´´, afirmou o Canhão da Vila.
ORGULHO
Para Thiago Papa, receber as fotos é motivo de orgulho pela grandeza que o Rei representa no Mundo.
``É uma honra e um privilégio. Quando a gente fala do Pelé, uma das maiores personalidades que já existiram no mundo, essa é nossa missão, junto com a família, de manter seu legado, manter a história aqui nesse local tão especial, que ele escolheu, que ele definiu que seria o seu museu para a eternidade´´.
``Receber essas fotos icônicas inéditas é muito importante, A gente trabalha muito para mostrar para todas as gerações o que o Pelé representa, não apenas em campo, mas fora de campo e como uma das maiores personalidades que já teve no mundo´´, finalizou Thiago Papa.
SALA DO REI
Neste fim de semana (25 e 26), integrando as comemorações do aniversário do Rei, o público terá uma oportunidade especial de conhecer de perto um dos espaços mais simbólicos do museu: a Sala do Rei. As visitas são monitoradas por guia da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Setur), às 11h e 15h, com retirada de senhas 30 minutos antes de cada horário, diretamente no balcão. A atividade é gratuita e tem limite de 20 participantes por grupo.
A Sala do Rei, criada para receber convidados especiais e atender a imprensa, reflete a elegância e a simplicidade que marcaram Pelé. O ambiente, decorado em tons neutros e com destaque para o preto e branco do Santos FC, abriga quadros do acervo pessoal dele, além de objetos que remetem à sua trajetória lendária.
Divulgação Prefeitura de Santos
TOUR VIRTUAL
E, se você não puder visitar o museu neste fim de semana, a Setur disponibiliza a visita virtual imersiva de todo o acervo aqui.
SOBRE O EQUIPAMENTO
Instalado nos antigos Casarões do Valongo (reconstruídos), no Largo Marquês de Monte Alegre, o Museu Pelé apresenta a incrível trajetória do Rei. No local, estão expostos documentos, camisas, chuteiras, bolas, condecorações e troféus, entre muitos outros itens do acervo pessoal do 'Atleta do século XX'. Nos 4.134m² do museu, o público também aprecia áudios, filmes, fotos e textos sobre a história de Pelé. Funciona de terça a domingo, das 10h às 17h30. Entrada gratuita.
Saiba mais sobre o museu em https://www.turismosantos.com.br/pt-br/content/museu-pele-0
Nenhum comentário:
Postar um comentário