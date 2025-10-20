Gilmar Dal Pozzo recoloca a Chapecoense no G4 da Série B e busca mais um acesso ao Brasileirão

A Chapecoense está de volta ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo treinador Gilmar Dal Pozzo conseguiu excelente vitória diante do Goiás por 3 a 1, fora de casa, assumindo a vice-liderança com 54 pontos (três a menos que o líder Coritiba) e tirando o time goiano das quatro primeiras colocações.
A campanha da Chapecoense faz o torcedor observar semelhanças com o acesso de 2013. Naquela oportunidade, a ofensividade era a mesma do do time atual e a distribuição dos gols, por todos os atacantes (naquela ocasião Bruno Rangel era a arma letal, fazendo 31 dos 60 gols). Hoje, dos 47 gols marcados, os principais artilheiros são: o lateral Wlater Clar e o volante Rafael Carvalheira têm sete gols cada o lateral Mailton (negociado com o São Paulo) fez seis e o atacante Italo já marcou cinco vezes.
Além da arte acima, vale enfatizar detalhes da campanha de 2025. Com o término da 33ª rodada, a Chapecoense de Gilmar Dal Pozzo tem o melhor ataque isolado da Série B, o melhor saldo de gols, o maior número de vitórias e a melhor campanha como visitante (estes dois últimos junto com o Coritiba).
Na próxima rodada, a 34ª, o confronto da Chapecoense será diante do Operário-PR, na Arena Condá, segunda-feira, dia 27 de outubro. Em caso de derrota do líder Coritiba, que entrará em campo antes, no sábado (25), 16h, fora de casa, diante do desesperado Volta Redonda, que está na zona do rebaixamento, a Chape, se somar os três pontos, poderá assumir a liderança da Série B faltando quatro rodadas para encerrar a competição.
