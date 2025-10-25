Palmeiras x Cruzeiro: metade de jovens brasileiros na Europa voltam cedo, como Vitor Roque e Kaio Jorge

É senso comum, todo jogador de futebol sonha em se firmar numa das cinco principais ligas da Europa. Entretanto, isso é tarefa para poucos. Ainda mais quando o jogador deixa precocemente seu país de origem. Vitor Roque e Kaio Jorge sabem bem o que é isso: levantamento do Bolavip Brasil descobriu que os atacantes fazem parte dos 43% dos atletas brasileiros que se transferiram para as ligas europeias mais fortes antes dos 22 anos e que retornaram ao Brasil sem conseguirem segundo contrato no exterior.
No domingo (26/10), Vitor Roque e Kaio Jorge serão os principais astros de Palmeiras e Cruzeiro no jogo mais importante da rodada do Campeonato Brasileiro, mostrando que retornar ao Brasil antes do programado nem sempre é algo negativo na carreira.
Sonho interrompido antes da hora
Entre 2015 e 2024, 68 jogadores brasileiros sub-21 deram o primeiro passo no roteiro dos sonhos de todo atleta: se destacaram no Brasileirão e se transferiram para clubes da Inglaterra, da Espanha, da Itália, da França e da Alemanha.
Entretanto, 43% deles retornaram ao Brasil sem conseguirem um novo contrato assinado no exterior, seja com a transferência para outra equipe estrangeira, seja com a renovação do contrato com o clube que o tirou do Brasil. Para eles, a opção foi novamente disputarem o Campeonato Brasileiro, casos de Vitor Roque e Kaio Jorge, que não avançaram no Velho Continente depois das transferências para Barcelona e Juventus, respectivamente.
Para 50% deles, o sonho de se firmar na Europa já se concretizou, casos mais emblemáticos de Vini Jr. e Rodrygo, astros do Real Madrid depois de deixarem o Brasil aos 18 anos. Já os 7% restantes ainda estão em processo de consolidação na Europa, no meio do primeiro contrato, sem transferências ou extensões de vínculos com os clubes que os tiraram do Brasil.
Retorno ao Brasil não significa necessariamente retrocesso
Vitor Roque e Kaio Jorge são os exemplos mais recentes de jogadores que retornaram ao futebol brasileiro antes do planejado, mas que conseguiram um novo viés positivo na carreira na terra natal. Ambos disputam diretamente o título brasileiro, o Palmeiras começa a rodada na liderança do Brasileiro e o Cruzeiro é o terceiro colocado.
Os dois protagonizam a disputa pela artilharia da competição. Kaio Jorge está na liderança, com 15 gols. Vitor Roque aparece logo atrás, com 13.
Entre os 42% de jogadores brasileiros sub-21 que retornaram precocemente ao Brasil no período analisado pelo levantamento, depois de se transferirem para as ligas mais fortes da Europa, há outros casos emblemáticos de sucesso: como Gerson, Gabigol, Paulinho e Luiz Henrique.
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates. Com sedes nas principais cidades da América, a marca conta coletivamente com uma equipe de cerca de 200 criadores de conteúdo, que são amplamente reconhecidos como autoridades em futebol, estatísticas e dados esportivos.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
Nenhum comentário:
Postar um comentário