Gustavo Gutchalles festeja temporada e faz planos pelo Araçatuba


Meia foi um dos destaques da equipe na última edição da Copa Paulista 


O ano de 2025 pode ser considerado o da retomada da carreira de Gustavo Gutchalles. Após passar boa parte da temporada passada lesionado, o meia chegou ao Araçatuba para a disputa da Copa Paulista. Clube por qual foi um dos destaques com direito a duas assistências concedidas ao longo da competição. 

Diante disso, Gutchalles ressalta a importância da equipe paulista pela sua recuperação para o futebol.

``Estou muito feliz com o a minha volta e desempenho nessa temporada, todos que me acompanham sabem da resiliência e do trabalho duro que foi realizado nesse período. Gratidão pelo momento´´, disse antes de completar.


``Gratidão aos responsáveis (pelo Araçatuba) e toda comissão pela oportunidade, pois foram muito importantes para mim nesse processo. Consegui fazer bons jogos, minutar, dar assistências e boas participações´´, contou.

Confiante, o meio-campista ainda fez planos para os próximos passos da carreira.

``Os planos e as expectativas são as melhores possíveis, estou na minha melhor forma física, mental e espiritual de todos os tempos. Com trabalho duro, resiliência e, principalmente fé em Deus, irei fazer excelentes jogos e em breve alcançar a elite do futebol brasileiro e mundia´´, concluiu.





