Com tremenda bagunça na diretoria, Botafogo demite Allan Aal e conta os dias para ser rebaixado na Série B

O Botafogo, de Ribeirão Preto, está de pernas para o ar. Sem comando fora de campo, com contratações horrorosas e péssimo trabalho na Copa Paulista e na transição dos jogadores da base para o profissional, o Pantera, de Ribeirão Preto, nunca viveu tamanho descaso. O rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B é questão de dias.
A torcida largou mão da equipe faz tempo. A diretoria da SA, em litígio com a diretoria da FC, tenta acabar com a parceria na Justiça. Adalberto Batista, presidente da SA, largou mão de investir no clube. Toninho Cecílio, homem forte do futebol, toma decisões sozinho, e tem errado muito, deixando o time desesperado pelo sua apatia em contratações.
No último sábado (4/10), após nova derrota na Série B, agora para o Coritiba, em Curitiba, por 2 a 0, deixou o Botafogo ainda mais sem rumo e dentro da zona do rebaixamento. E como ninguém pode demitir Toninho Cecílio, que reina absoluto no clube. quem caiu foi o técnico Allan Aal, que também vinha mal, com o time pessimamente treinado e largado.
A queda do treinador Allan Aal foi a 23ª em 30 rodadas. Dos 20 clubes participantes da Série B apenas Coritiba (Mozart), Goiás (Vagner Mancini), Chapecoense (Gilmar Dal Pozzo), CRB (Eduardo Barroca) e Volta Redonda (Rogério Corrêa) não triocaram de comando.
CONFIRA A DANÇA DOS TREINADORES NA SÉRIE B:
1) AMAZONAS: Eduardo Barros caiu e chegou Guilherme
2) ATHLETICO: Maurício Barbieri caiu e chegou Odair Hellmann
3) CRICIÚMA : Zé Ricardo caiu e chegou Eduardo Baptista
4) ATLETICO-GO: Cláudio Tencati caiu e chegou Fábio Mathias
5) BOTAFOGO: Márcio Zanardi caiu e chegou Allan Aal
6) ATHLETIC-MG: Roger caiu e chegou Rui Duarte
7) AMÉRICA-MG: William Batista caiu e chegou Enderson Moreira
8) PAYSANDU: Luizinho Lopes caiu e chegou Claudinei Oliveira
9) REMO: Daniel Paulista pediu demissão e chegou Antônio Oliveira
10) VILA NOVA: Rafael Lacerda caiu e chegou Luizinho Lopes
11) OPERÁRIO: Bruno Pivetti caiu e chegou Alex
12) AMAZONAS: Guilherme caiu e chegou Márcio Zanardi
13) ATLÉTICO-GO: Fábio Mathias caiu e chegou Rafael Lacerda
14) VILA NOVA: Luizinho Lopes caiu e chegou Paulo Turra
15) AMÉRICA-MG: Enderson Moreira caiu e chegou Alberto Valentim
16) CUIABÁ: Guto Ferreira caiu e chegou Eduardo Barros
17) NOVORIZONTINO: Umberto Louzer caiu e chegou Enderson Moreira
18) PAYSANDU: Claudinei Oliveira caiu e chegou Márcio Fernandes
19) FERROVIÁRIA: Vinícius Bergantin caiu e chegou Claudinei Oliveira
20) REMO: Antônio Oliveira caiu e chegou Guto Ferreira
21) AVAÍ: Jair Ventura pediu demissão e chegou Vinícius Bergantin
22) VILA NOVA: Paulo Turra caiu e chegou Umberto Louzer
23) BOTAFOGO: Allan Aal caiu
