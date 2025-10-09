Bruno Silva, volante do São Bernardo, quer manter histórico para conquistar o seu sexto acesso

Com 670 jogos como profissional, o experiente volante Bruno Silva enfrentou quatro vezes na carreira o Londrina e nunca foi derrotado pelo time paranaense. Foram duas vitórias, vestindo as camisas de Avaí e Remo, e dois empates representando as cores de Tombense e São Bernardo.
No próximo sábado (11/10), às 17h, no estádio Vitorino Dias, Bruno Silva vai reencontrar o Londrina no jogo que vale o acesso do São Bernardo à Série B.
``Nunca perdi para o Londrina e farei de tudo para manter essa boa escrita, pois será o jogo mais importante do ano para o São Bernardo. Estamos encarando essa partida com a seriedade que ela merece. Subi à Série B no ano passado pelo Remo e estou confiante que repetirei o feito em 2025 pelo São Bernardo”´´ declarou o volante, que soma 37 partidas neste ano, 60% a mais do que atuou em 2024.
Bruno Silva foi contratado pelo São Bernardo após se destacar pelo Rio Branco, onde foi o capitão e campeão capixaba, inclusive, marcando gol no jogo decisivo. No quadrangular da Série C, o experiente volante só não atuou em uma partida, justamente na única derrota do Tigre nesta etapa: 1 a 0 para o Floresta.
Com Bruno Silva em campo, o Bernô não sofreu gol nas últimas três partidas.
``Muito feliz de não ter sido derrotado ainda com a camisa do São Bernado. Cheguei nesta reta final para isso. Além da invencibilidade, estamos há três jogos sem sofrer gol nas partidas que atuei e queremos manter isso diante do Londrina. Certamente, se não sofrermos gol estaremos mais próximos da vitória´´, declarou o camisa 5.
Em toda a sua carreira, Bruno Silva já tem cinco acessos. Dois pelo Avaí à Série A, um com o Bahia à elite nacional, um com o Paraná à primeira divisão paranaense e o último com o Remo à Série B. O volante não esconde a expectativa de concretizar mais um objetivo em sua carreira.
``O São Bernado tem batido na trave nos últimos anos. É um clube sério e, por isso, resolvi aceitar esse desafio. Quero muito esse acesso para coroar um ano que foi bastante especial´´, finalizou.
Foto: Janes Carvalho / São Bernardo - Fonte: AV
