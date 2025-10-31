Vila Belmiro e Mogi das Cruzes serão os palcos da final do Paulista Sub-20 entre São Paulo e Santos

Além de perder o Morumbis, que terá a realização de diversos shows, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro no profissional, o São Paulo também perdeu o seu estádio na final do Paulista Sub-20. Agora, a decisão entre o Tricolor e o Santos, acontecerá, com mando são-paulino, em Mogi das Cruzes, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira.
A partida de ida, com mando do Santos, acontecerá na Vila Belmiro, no domingo, dia 9 de novembro, às 20h30, com transmissão da Ulisses TV. Já o duelo de volta será realizado em Mogi das Cruzes, no domingo seguinte, dia 16, às 15 horas.
Os duelos não acontecerão neste final de semana porque o São Paulo vem jogando a segunda fase da Copa do Brasil, onde é o atual campeão. No jogo de ida, contra o Grêmio, fora de casa, empatou em 1 a 1. O jogo de volta acontecerá em Cotia, na próxima semana.
