Regulamento da Série A2 do Paulista muda e terá dois quadrangulares na segunda fase

Novidades no Campeonato Paulista da Série A2 de 2026! A competição, que terá início em 11 de janeiro e a decisão em 13 de maio, não será mais em mata-matas a partir da segunda fase. Agora, na segunda fase, serão dois quadrangulares, em ida e volta, com os dois primeiros colocados garantindo vagas nas semifinais.
Nas semifinais, o primeiro colocado de um grupo enfrenta o segundo do outro. Jogam em ida e volta e, se houver dois resultados iguais, não teremos mais pênaltis. Vai prevalecer a melhor campanha ao longo da competição para garantir vaga na final.
Ao todo, os finalistas jogarão 25 datas no Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. A definição aconteceu nesta quarta-feira (29/11), após reunião presencial do Conselho Técnico no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. Todas as partidas terão transmissão ao vivo. Os clubes poderão inscrever 26 atletas na Lista A, tendo a Lista B número ilimitado de inscrições.
PRIMEIRA FASE
Permanece a mesma fórmula de disputada dos anos anteriores. Os 16 clubes participantes se enfrentam em turno único, classificando os oito melhores para a segunda fase. Os dois últimos colocados serão rebaixados para Série A3.
SEGUNDA FASE
Os oito classificados serão divididos em dois grupos. Os quadrangulares ficarão compostos da seguinte maneira: 1º, 3º, 6º e 8º colocados em uma chave; e 2º, 4º, 5º e 7º em outra. Os clubes se enfrentarão, dentro dos seus respectivos grupos, em turno e returno. As duas equipes mais bem posicionadas de cada chave disputam a semifinal que valerá, além de vaga na decisão, o acesso à elite estadual de 2027. ale lembrar que nestas fases, em caso de empate no placar agregado, valerá a melhor campanha.
Participarão da Série A2 do Campeonato Paulista de 2026:
Água Santa (Diadema - rebaixado no Paulistão 2025)
Inter de Limeira (rebaixados do Paulistão 2025)
Ituano (Itu)
Taubaté
Ferroviária (Araraquara)
XV de Piracicaba
São José (São José dos Campos)
Santo André
Grêmio Prudente (Presidente Prudente)
Oeste (Osasco)
Juventus (Capital)
Linense (Lins)
Votuporanguense (Votuporanga)
São Bento (Sorocaba)
Sertãozinho (campeão da Série A3 de 2025)
Monte Azul (vice-campeão da Série A3 de 2025).
