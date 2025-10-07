Museu do Futebol oferece atrações gratuitas para todas as idades no Dia das Crianças

Futebolices - Dia das Crianças no Museu do Futebol vai reunir jogos no estilo "futebol de rua" e estações temáticas que homenageiam grandes craques da bola
No embalo do Dia das Crianças, o Museu do Futebol prepara uma festa divertida no sábado, 11 de outubro, das 10h às 17h, com programação gratuita repleta de jogos e brincadeiras. A ação Futebolices vai transformar a área externa da instituição em um grande espaço lúdico, com jogos no estilo “futebol de rua” e estações temáticas que homenageiam grandes craques da bola. O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.
As crianças poderão brincar em campinhos de futebol com diferentes formatos, colorir o rosto, jogar pebolim, futmesa e levar para casa figurinhas e medalhas como lembrança. A programação contará com o apoio de mediadores que ajudarão nas brincadeiras e no espaço de lazer para toda a família. Será mais do que um dia de brincadeiras, uma vez que o evento Futebolices promove valores como fair play, protagonismo e cidadania e reforça o papel do futebol como espaço de convivência, educação e celebração coletiva.
Confira as estações de brincadeiras para a criançada:
Juju Gol (pintura no rosto)
Marta (campinhos com golzinhos)
Didico (pebolim, futebol de botão, tamancobol)
Messi (quadra de futebol inflável)
Formiga (entrega de medalhas e figurinhas)
SERVIÇO
Futebolices - Dia das Crianças no Museu do Futebol
Data: 11 de outubro
Horário: 10h às 17h
Local: Área externa
GRÁTIS
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até às17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até às 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2025 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Mercado Livre, Arkema, Goodyear, Farmacêutica EMS e Itaú Unibanco; apoio da Adidas, Grupo Globo, Pinheiro Neto Advogados, Grupo Zanchetta, Shopping Cidade São Paulo e Sabesp; conta ainda com a Evonik Brasil e Pacaembu Auto Peças como empresas parceiras e dos parceiros de mídia Revista Piauí, Rádio Transamérica FM, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
