segunda-feira, 27 de outubro de 2025
Veja o regulamento, os 16 participantes, treinadores e os primeiros reforços da Série A3 do Paulista de 2026
Assinar: Postar comentários (Atom)
Informativo diário com notícias, curiosidades, bastidores, contratações, demissões e classificações. Os times pequenos e médios do interior de São Paulo, Capital, Grande ABC e Grande São Paulo são priorizados. Mas jamais esquecerei dos outros Estados e de clubes e jogadores brasileiros no futebol internacional!
Nenhum comentário:
Postar um comentário