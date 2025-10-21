Henry destaca temporada positiva e vê acesso pelo Sao Bernardo como ponto alto

Atacante chegou ao São Bernardo após ser um dos destaques da última edição da Série A2
Após brilhar com a camisa do Oeste, no início do ano, com sete gols marcados em 14 jogos realizados na Série A2 do Campeonato Paulista, o atacante Henry aceitou novo desafio para a sequência da carreira.
O homem de frente chegou ao São Bernardo e fez parte da histórica campanha que conduziu o clube ao acesso na Série C do Campeonato Brasileiro.
Diante disso, o atacante ressalta a importância do feito realizado pelo Bernô visando a sua sequência como profissional.
``É muito importante (a conquista do acesso) para a minha carreira profissional. Não só o fato de ser um acesso, mas de ganhar experiência com uma competição grande e disputada como é a Série C´´, disse antes de completar com um balanço do desempenho tido neste ano.
``Venho de sequência boa, uma participação muito importante pelo Oeste na A2 e participando também do acesso pelo São Bernardo. Creio que foi uma temporada muito boa tanto profissionalmente quanto pessoal, com evolução e confiança´´, comentou.
Por fim, Henry aponta também quais são os seus objetivos para a continuidade da carreira.
``Espero cada vez mais evoluir e, junto com isso, poder conquistar títulos ao longo da carreira. Sempre buscando níveis mais altos´´, concluiu.
Foto: Divulgação / São Bernardo
Nenhum comentário:
Postar um comentário