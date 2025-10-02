Dia das Crianças, atividades educativas e Memofut: confira a programação de outubro no Museu do Futebol

Instituição oferece a tradicional reunião do Memofut, e o Encontro de Colecionadores de Figurinhas. Dia das Crianças também entra na programação com atrações gratuitas para a garotada
Outubro chegou e o Museu do Futebol está com uma programação pensada para divertir todos os públicos, principalmente a garotada por conta do Dia das Crianças. Em 11 de outubro, a ação Futebolices vai transformar a área externa da instituição em um grande espaço lúdico, com jogos no estilo “futebol de rua” e estações temáticas que homenageiam grandes craques da bola. A reunião do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), o Encontro de Colecionadores de Figurinhas e as visitas ao Museu com acompanhamento do Núcleo Educativo reforçam a programação. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.
Para a família, o time do Educativo também entra em campo com atividades divertidas como Mapa das Torcidas, Mundo das Copas, Oficina de Stêncil e Quebra-Camisa, que testam os conhecimentos do público sobre futebol de maneira divertida. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais e no site da instituição. O visitante que pretende realizar uma imersão na história do futebol e na exposição principal pode comparecer nos fins de semana e participar de uma visita com uma pessoa educadora. Os passeios acontecem aos sábados e domingos em dois horários: 11h e 14h. Cada visita até 15 pessoas, com atendimento por ordem de chegada.
Confira a programação completa do Museu do Futebol para outubro:
179° Encontro do Memofut | 4 de outubro
O Grupo Literatura e Memória do Futebol (Memofut) se reúne mensalmente no Museu do Futebol para compartilhar conhecimentos, pesquisas e lançamentos de livros relacionados ao universo do futebol, sendo um lugar de encontro e diálogo. Nesta edição, o bate-papo é com o pesquisador Humberto Mariano com o tema: “A Copa de 1966: não foi a organização. O que foi então?”. Em seguida, " A história do São Paulo FC, do seu torcedor e da Torcida Dragões da Real" , com Silvio Issao Myaki, será a pauta.
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório
Grátis
Encontro de Colecionadores de Figurinhas | 11, 18 e 25 de outubro
O Encontro de Colecionadores de Figurinhas é uma tradição do Museu do Futebol e reúne fãs desta prática para a troca dos cromos. O Museu disponibiliza mesas e cadeiras na área externa para facilitar o manuseio das coleções.
Horário: 9h às 14h
Local: Área externa do Museu do Futebol
Grátis
Super Terça | 7 de outubro
Horário: 9h às 21h (entrada permitida até às 20h)
Futebolices – Dia das Crianças no Museu do Futebol | 11 de outubro
O Museu do Futebol prepara uma festa especial para celebrar o Dia das Crianças com muita diversão! A programação reúne jogos no estilo “futebol de rua” e estações temáticas que homenageiam grandes craques da bola. As crianças poderão brincar em campinhos de futebol com diferentes formatos, colorir o rosto, praticar pebolim, futmesa e outros jogos e ainda levar para casa figurinhas e medalhas como lembrança. A programação contará com o apoio de mediadores que ajudarão nas brincadeiras e espaço de lazer para adultos e crianças.
Horário: 10h às 17h
Local: Área externa do Museu do Futebol
Grátis
Atividades educativas
O Museu do Futebol conta com um time educativo que promove oficinas e jogos que aproximam o público da paixão pelo futebol. São brincadeiras, desafios de conhecimento, oficinas e muita coisa bacana para todas as idades. A programação completa está no site do Museu do Futebol.
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até às 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A Temporada 2025 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Mercado Livre, Arkema, Goodyear, Farmacêutica EMS e Itaú Unibanco; apoio da Adidas, Grupo Globo, Pinheiro Neto Advogados, Grupo Zanchetta e Sabesp; conta ainda com a Evonik Brasil como empresa parceira e dos parceiros de mídia Revista Piauí, Rádio Transamérica FM, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
