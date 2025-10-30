Levantamento revela que Palmeiras é o time mais goleador da história da Libertadores. Confira os 10 mais:

O Palmeiras enfrentará a LDU, do Equador, nesta quinta-feira (30/11), precisando vencer o adversário por quatro ou mais gols de diferença para se classificar para a final da Copa Libertadores no tempo normal. Os por três gols para levar a decisão para os pênaltis. Uma missão difícil, mas não impossível para quem sabe como ninguém fazer balançar as redes na principal competição do continente.
Levantamento do Bolavip Brasil descobriu que o Palmeiras é o clube mais goleador da história da Copa Libertadores, com a maior média de gols marcados desde que a competição passou a ser disputada, em 1960.
São 253 partidas disputadas até o momento - a última, a derrota por 3 a 0 para a LDU em Quito, no jogo de ida da semifinal deste ano. Nada menos que 494 gols foram marcados até o momento, o que dá uma média de 1,95 gol por jogo.
Para se ter uma ideia, a LDU é o 17º colocado no mesmo ranking, com 1,46 gol por jogo desde que disputou a competição pela primeira vez, em 1970.
Melhor ataque da Libertadores deste ano
O Palmeiras tem o melhor ataque da Libertadores de 2025, com 26 gols marcados. Se ganhar da LDU com três gols de diferença, levará a disputa da semifinal para os pênaltis. Com quatro ou mais gols de vantagem, seguirá diretamente para a decisão do torneio.
Nos últimos 10 anos, o Palmeiras venceu seus adversários na Libertadores com três ou mais gols de vantagem em 26 partidas, o equivalente a 25%. Ou seja, desde 2016, uma a cada quatro partidas do Palmeiras na Libertadores terminou com vitória alviverde com três ou mais gols de vantagem.
Melhor ataque da Libertadores na história
O Palmeiras é o maior goleador da história da Libertadores, considerando os 30 melhores times do ranking da Conmebol de 2025 e também a média de gols marcados por partida. Atrás dele está o Santos, com 1,87 gol por jogo. O Flamengo fecha o pódio, com 1,85 gol por partida disputada até o jogo de ida da semifinal da Libertadores de 2025.
Em números absolutos, o Palmeiras é o quinto time com mais gols marcados na história da Libertadores, atrás de River Plate (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU) e Olímpia (PAR). Todos eles com cerca de 100 ou mais jogos a mais do que o alviverde na competição.
Os 10 times mais goleadores da história da Libertadores:
1 - Palmeiras: 1,95 gol por partida
2 - Santos: 1,87 gol por partida
3 - Flamengo: 1,85 gol por partida
4 - Cruzeiro: 1,84 gol por partida
5 - River Plate (ARG): 1,65 gol por partida
6 - Racing (ARG): 1,61 gol por partida
7 - Corinthians: 1,61 gol por partida
8 - Grêmio: 1,52 gol por partida
9 - São Paulo: 1,51 gol por partida
10 - Fluminense: 1,5 gol por partida
