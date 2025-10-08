Jairo Blumer, treinador do Sub-20 do Guarani, alcança ótimos números em 2025 e pode chegar às semifinais do Paulista

Time de juniores do Bugre sustenta atualmente a segunda melhor campanha no geral pelo Campeonato Paulista e venceu a rival Ponte no duelo de ida das quartas de final
Em meio a disputa da fase de quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20, o Guarani coleciona ótimos resultados ao longo da temporada sob o comando do técnico Jairo Blumer.
Aos 38 anos, o treinador conduz o Brugre a números incríveis em 2025, como os alcançados na atual edição do Estadual.
O time de Campinas sustenta a segunda melhor campanha geral da disputa, ficando atrás apenas do Palmeiras.
Em 20 partidas realizadas, foram conquistadas 15 vitórias, dois empates e apenas três derrotas. Nesse período, o Bugre marcou 37 gols e teve as redes balançadas em 15 oportunidades.
Antes do Paulista Sub-20, porém, o Bugre já tinha feito bela campanha na Copa São Paulo desse ano sobre o comando de Blumer.
Competição em que a equipe campineira realizou seis jogos: obteve quatro vitórias e duas derrotas. Alcançando ao fim da disputa a 11ª melhor campanha dentre os 128 participantes.
Decisão
Em busca da classificação no Paulista Sub-20, o Guarani volta a enfrentar a Ponte Preta na sexta-feira. O empate garante o Bugre na próxima fase. No primeiro jogo, em Itapira, onde a rival manda as suas partidas, o Guarani venceu por 1 a 0
Fots: divulgação / Guarani
Nenhum comentário:
Postar um comentário