Encontro de colecionadores de camisas e seminário sobre patrimônio imaterial: confira a programação de novembro no Museu do Futebol

Além da visita à exposição principal, está em cartaz a exposição temporária Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa. Museu funciona nos feriados de Finados, Proclamação da República e Consciência Negra
O Museu do Futebol preparou uma programação variada para o mês de novembro. Além de visitar a exposição principal, o público poderá conferir a mostra temporária Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa, que celebra a paixão e a diversidade cultural do futebol sul-americano. Entre os destaques do mês está o Encontro de Colecionadores de Camisetas de Futebol, no dia 15 de novembro, que expositores e apaixonados por camisas de times para trocas, exibições e conversas sobre o universo das coleções futebolísticas. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.
O Museu do Futebol estará aberto nos feriados de Finados (2/11), Proclamação da República (15/11) e Consciência Negra (20/11), sendo uma ótima oportunidade de passeio para quem estará em São Paulo. O visitante que pretende realizar uma imersão na história do futebol e na exposição principal pode ainda comparecer nos fins de semana e participar de uma visita com uma pessoa educadora. Os passeios acontecem aos sábados e domingos em dois horários: 11h e 14h. Cada saída atende 15 pessoas, com atendimento por ordem de chegada.
Confira a programação de novembro
4 de novembro | Super Terça
Nas primeiras terças-feiras de cada mês, o Museu do Futebol funciona com horário estendido e entrada gratuita. Para quem não pode visitar o Museu do Futebol durante o horário comercial, esta é uma oportunidade para fazer o passeio à noite, pois neste dia o funcionamento vai até às 21h, com entrada permitida até às 20h.
6 de novembro | Oficina Introdução à Preservação de Fotografias
No contexto do Programa Conexões Museus, o Museu do Futebol realizará a Oficina Virtual de Introdução à Preservação de Fotografias, uma atividade formativa voltada ao público geral e com duração de três horas. O Programa Conexões Museus é uma iniciativa do Museu do Futebol em parceria com o Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP), que tem como objetivo capacitar o público a compreender e aplicar boas práticas na preservação de coleções fotográficas, reconhecendo seu valor histórico e cultural. A oficina será ministrada pela conservadora audiovisual e museóloga Fernanda Coelho, que apresentará diretrizes fundamentais para o tratamento de coleções fotográficas.
Horário: 9h30 às 12h30, virtual
Acesse o canal do Youtube do Museu do Futebol: https://www.youtube.com/@museudofutebolspaulo
8, 15 e 22 de novembro | Encontro de Colecionadores de Figurinhas
O Museu do Futebol promove encontros de colecionadores dos mais diversos tipos de objetos ligados ao futebol: figurinhas, botões, camisas, chuteiras, cachecóis, mini craques, tabelas, entre outros. A atividade é gratuita e aberta ao público, principalmente aos interessados em completar álbuns de figurinhas e amantes do futebol.
Horário: 9h às 14h
Local: Área externa
Grátis
8 de novembro | 180° Encontro do Memofut
O Grupo Literatura e Memória do Futebol (Memofut) se reúne mensalmente no Museu do Futebol para compartilhar conhecimentos, pesquisas e lançamentos de livros relacionados ao universo do futebol, sendo um lugar de encontro e diálogo. Nesta edição, com a programação especial que inclui a palestra “1962: Santos, Botafogo e a Copa São Paulo”, com José Roberto Fornazza, e um bate-papo com Rodrigo Viana, autor do livro “Sérgio Clérice – El Gringo, o vilão elegante”. O encontro reúne apaixonados pela literatura e pela memória do futebol em um dia de trocas e confraternização.
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório
Grátis
13 de novembro | Seminário Museus e Patrimônio Cultural Imaterial: caminhos para preservação
O Museu do Futebol promove um seminário gratuito com transmissão ao vivo e simultâneo pelo YouTube, reunindo especialistas para debater os desafios da preservação e musealização do patrimônio imaterial. A programação conta com relatos de experiências e discussões sobre direitos autorais, conexos e LGPD, temas fundamentais para a gestão e difusão desse tipo de acervo nos museus. Inscrições gratuitas e sujeito à lotação.
Horário: 9h às 18h
Local: Auditório
Inscrições aqui
15 de novembro | Camisa na Rede - Encontro de Colecionadores de Camisetas de Futebol
O Museu do Futebol realiza a 6ª edição do Camisa na Rede – Encontro de Colecionadores de Camisas de Futebol. Além da reunião de expositores e colecionadores para troca de itens, o encontro contará com a exposição de camisas e jogos gratuitos de mesa e uma área para relaxar com venda de comidas e bebidas, em um dia de celebração da cultura e da paixão pelo futebol.
Horário: 10h às 17h
Local: Área externa
Grátis
Em cartaz
Exposição Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa
A mostra mergulha na história e na paixão pelo futebol nos países da CONMEBOL e propõe um olhar histórico, político e poético sobre o continente, revelando como o futebol expressa as contradições e emoções sul-americanas. Com curadoria de Luiza Romão, Matias Pinto e Gisele de Paula, a exposição reúne instalações audiovisuais, experiências interativas, obras e fotografias inéditas, oferecendo uma imersão sensorial no universo do futebol sul-americano.
Atividades educativas
O Museu do Futebol conta com um time do educativo que promove oficinas e jogos que aproximam o público da paixão pelo futebol. São brincadeiras, desafios de conhecimento, oficinas e muita coisa bacana para todas as idades. A programação completa está no site do Museu do Futebol.
SERVIÇO
¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa
Até 5 de abril de 2026
Horário de funcionamento: terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até 17h).
Ingressos: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia)
Grátis para crianças até 7 anos
Grátis para todos às terças-feiras
Saiba mais: www.museudofutebol.org.br
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2025 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Mercado Livre, Arkema, Goodyear, Farmacêutica EMS e Itaú Unibanco; apoio da Adidas, Grupo Globo, Pinheiro Neto Advogados, Grupo Zanchetta, Shopping Cidade São Paulo e Sabesp; conta ainda com a Evonik Brasil e Pacaembu Auto Peças como empresas parceiras e dos parceiros de mídia Revista Piauí, Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
