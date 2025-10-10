Romisson valoriza trajetória no São Bernardo e projeta decisão por acesso à Série B

Há histórias que se constroem com tempo, dedicação e identidade, e a de Romisson com o São Bernardo é uma delas. O volante chegou ao clube em 2021 e, desde então, consolidou-se como um dos nomes mais regulares e experientes do elenco.
Em sua quinta temporada vestindo a camisa do Tigre do Grande ABC, Romisson é hoje o atleta com mais tempo de casa e um dos símbolos da atual equipe.
Em 2025, o meio-campista vive a temporada mais ativa da carreira, com 35 partidas disputadas até o momento, e pode coroar o ano com um feito histórico: o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O São Bernardo se encontra na segunda posição, dentro da zona de classificação, e enfrenta o líder Londrina, fora de casa, neste sábado (11/10), às 17h, na última rodada dos quadrangulares.
Para garantir a vaga, o São Bernado precisa vencer a equipe paranaense. Em caso de empate, o time torce para que o Floresta não vença o Caxias.
``É um momento muito especial pra mim. São anos de trabalho, de dedicação e de muita entrega com essa camisa. A gente construiu uma história bonita aqui e poder encerrar a temporada com o acesso seria um prêmio por tudo que vivemos juntos. Estamos muito focados e preparados para esse jogo decisivo´´, afirmou.
O volante se tornou uma referência dentro e fora de campo, participando de diferentes fases do São Bernardo nos últimos anos.
``Tenho um carinho enorme pelo São Bernardo. É um clube que me abriu as portas, onde cresci como atleta e como pessoa. Sempre procurei honrar essa camisa e ajudar da melhor forma. Agora é pensar nesse último passo, manter o foco e lutar até o fim por esse objetivo que é de todos nós´´, completou Romisson, que já atuou 122 vezes pelo São Bernardo.
