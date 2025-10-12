Museu do Futebol exibe novas camisas históricas a partir de 14 de outubro - descubra quais

Pela primeira vez, peças das duas lendas do futebol estarão expostas juntas: o uniforme usado por Pelé na final da Copa de 1970 e uma versão retrô da camisa da Seleção Argentina, campeã mundial de 86, presenteada por Maradona a Rivellino
A partir desta terça-feira (14/10), o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, expõe ao público, juntas, as camisas de duas lendas mundiais: o uniforme usado por Pelé na final da Copa do Mundo de 1970, que retorna à vitrine após um período de “descanso”, e uma réplica da camisa da Seleção Argentina de 1986, presente de Diego Maradona a seu ídolo Rivellino, a quem chamava de “maestro de toda mi vida”. A camisa é assinada pelo astro argentino.
Na atualização, saem de cena o agasalho usado por Pelé na Copa de 1958 e a camisa que a ex-zagueira Alline Calandrini vestiu pela Seleção Brasileira nos Jogos Sul-Americanos de 2014, em Santiago (Chile).
Desde sua renovação, o Museu do Futebol mantém na Sala Pelé duas vitrines dedicadas aos ídolos que marcaram gerações. Uma delas é sempre ocupada por uma peça utilizada pelo Rei do Futebol em diferentes momentos da sua trajetória; a outra abriga uniformes de atletas que representam diferentes capítulos da história do esporte, sendo que sua escolha sempre ocorre em diálogo com a exposição temporária ou com a programação cultural do Museu.
A camisa presentada por Maradona a Rivellino se relaciona à próxima exposição temporária, ‘¡Cancha Brava! Futebol Sudamericano en disputa’, que abre ao público no dia 17 de outubro. A peça pertence ao acervo do próprio Rivellino, que a emprestou para o Museu até o fim da exposição.
Já a camisa usada por Pelé na final da Copa de 1970 está presente no acervo do Museu do Futebol desde sua inauguração, em 2008, e é exibida de tempos.
Conservação
A troca periódica das camisas em exibição no Museu do Futebol atende não apenas à possibilidade de compartilhar acervos diferentes com o público, mas também é uma forma de garantir sua preservação e prolongar seu tempo de vida. A conservação de têxteis é um desafio constante, uma vez que se trata de uma materialidade delicada e, portanto, suscetível à ação de agentes externos como a luz e a própria gravidade. Por isso, a camisa usada por Pelé sai da vitrine periodicamente para “descansar” na horizontal. Nesses períodos, ela também passa por uma rotina de conservação preventiva.
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
