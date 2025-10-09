Em busca de quinto acesso na carreira, João Paulo destaca foco do São Bernardo na rodada final da Série C

No próximo sábado (11/10), João Paulo poderá conquistar o seu quinto acesso na carreira. O meio-campista vai defender o São Bernardo no duelo fora de casa com o Londrina, pela última rodada do quadrangular final, que decidirá os promovidos na Série C do Campeonato Brasileiro.
Aos 35 anos, o jogador acumula acessos às primeiras divisões estaduais de Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas. João Paulo também subiu para a elite do Campeonato Brasileiro em 2022, quando foi campeão da Série B com o Cruzeiro.
``Chegou o momento mais importante da temporada. Sabemos o quanto foi difícil chegar até aqui, então é hora de manter o foco total e trabalhar ainda mais forte para buscar esse objetivo. Quero poder ajudar da melhor forma possível, mas sempre com os pés no chão, respeitando o adversário e confiando na força do nosso grupo´´, disse o camisa 28 do Bernô.
João Paulo chegou ao São Bernardo durante a disputa da Série C. O meio-campista estreou na 10ª rodada da primeira fase, na vitória por 3 a 0 sobre o Anápolis. De lá para cá, o time paulista fez 15 partidas na competição, e o jogador atuou em 12. No último domingo (5), ele foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Caxias, que colocou o Bernô na zona de classificação a uma rodada do fim do quadrangular.
``Fizemos uma campanha sólida, sempre acreditando no trabalho e na união do grupo. Agora vamos ter um jogo difícil pela frente para buscar o nosso principal objetivo, que é o acesso. Vamos nos preparar bem´´, finalizou João Paulo.
Londrina e São Bernardo se enfrentam no sábado, às 17h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), na cidade de Londrina. A partida será válida pela última rodada do quadrangular de acesso da Série C.
Foto: Janes Carvalho / São Bernardo - Fonte: AV
Nenhum comentário:
Postar um comentário