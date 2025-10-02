"Neymar não precisa ser testado", afirma Ancelotti sobre convocação para a Copa do Mundo 2026

Em entrevista exclusiva à TNT Sports, técnico da Seleção Brasileira falou sobre a preparação para o mundial no próximo ano e sua relação com o futebol brasileiro
Em entrevista exclusiva à TNT Sports, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, revelou à repórter Monique Danello alguns detalhes sobre o planejamento para a Copa do Mundo 2026. De acordo com o italiano, Neymar, mesmo sem ter conseguido atuar com o grupo desde a chegada do treinador, pode aparecer como um dos atletas na lista final para o torneio.
``Neymar não precisa ser testado. Todo mundo o conhece, a comissão técnica sabe de suas qualidades. Ele está com um problema físico agora, mas tem tempo para se recuperar e estar apto em junho (data da convocação final)´´, ressaltou Ancelotti.
Sobre a convocação para a Copa do Mundo, o treinador revelou ter grande parte do elenco já selecionado para disputar o campeonato.
``É um grupo de muita qualidade, com profissionais sérios e ótimo ambiente. Dentre os atletas, temos de 15 a 16 bastante fixos para o mundial, enquanto os outros ainda teremos que encontrar nos próximos meses. Não tenho dúvidas de que a lista final será competitiva´´, apontou o técnico.
Um nome que surgiu ao longo da conversa foi o de Philippe Coutinho, meio-campista do Vasco, que disputou a Copa em 2018, mas ficou de fora do último ciclo. O técnico deixou em aberto a possibilidade, mas disse estar acompanhando o atleta.
``Todos os jogadores que estão atuando bem estão no nosso radar. Não tenho nenhum problema com o Coutinho, o conheço e ele está performando bem, mas temos que pensar, pois há muita concorrência, especialmente na posição dele´´, comentou.
Perguntado sobre as diferenças entre Brasil e Europa, Ancelotti disse não acreditar em uma distinção.
``Para mim, o futebol é igual tem todos os lugares, afinal, é o mesmo esporte. O que muda são as características de cada região. No futebol brasileiro existem as questões climáticas e as longas distâncias, mas há também características como a paixão dos torcedores e, principalmente, o amor por seus clubes nacionais´´, destacou.
Por fim, o italiano deu sua opinião sobre o novo formato do calendário do futebol brasileiro, apresentado na última quarta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol.
``A ideia de trazer um equilíbrio maior para as datas é boa, pois reduz a diferença entre equipes que jogam mais e times que disputam menos partidas. Jogador cansado não pode dar seu 100%, portanto é uma mudança fundamental´´, sinaliza Ancelotti.
