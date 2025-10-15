quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Paulistão A4 de 2026 terá mesmo regulamento de 2025 e cinco jogadores maiores de 23 anos por partida


A fórmula de disputa do Paulistão A4 de 2026 está mantida em relação aos últimos anos. Os detalhes da competição foram definidos na tarde desta quarta-feira, 15 de outubro, em reunião presencial do Conselho Técnico no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pelo canal do Paulistão no YouTube.

Com a manutenção do modelo do campeonato, as 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, classificando as oito melhores ao mata-mata. As quartas, semi e finais do Paulistão A4 serão decididas em jogos de ida e volta, com as equipes de melhores campanhas tendo a vantagem do empate no placar agregado e mandando o segundo jogo em casa.

O início do Paulistão A4 está marcado para 1º de fevereiro e a decisão está prevista para 10 de maio. Campeão e vice conquistam o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista, enquanto as duas últimas equipes serão rebaixadas à Segunda Divisão Sub-23 de 2027.

As equipes poderão inscrever 26 atletas na Lista A, enquanto os atletas da Lista B tem inscrições ilimitadas. Os jogadores terão até 23 anos, com a possibilidade de cada equipe utilizar cinco jogadores acima de 23 anos por partida.


Participam da competição as seguintes equipes:


Tanabi (campeão da Bezinha) - mascote acima

ECUS (vice-campeão da Bezinha)

Lemense - (Leme - rebaixado na Série A3)

Comercial (Ribeirão Preto - rebaixado da Série A3)

Araçatuba

Nacional (Capital)

Taquaritinga

Joseense (São José dos Campos)

São Caetano

Colorado (Caieiras)

Inter de Bebedouro

Vocem (Assis)

Jabaquara (Santos)

Penapolense (Penápolis)

Barretos

Grêmio São-Carlense (São Carlos),


