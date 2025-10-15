Paulistão A4 de 2026 terá mesmo regulamento de 2025 e cinco jogadores maiores de 23 anos por partida

A fórmula de disputa do Paulistão A4 de 2026 está mantida em relação aos últimos anos. Os detalhes da competição foram definidos na tarde desta quarta-feira, 15 de outubro, em reunião presencial do Conselho Técnico no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pelo canal do Paulistão no YouTube.
Com a manutenção do modelo do campeonato, as 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, classificando as oito melhores ao mata-mata. As quartas, semi e finais do Paulistão A4 serão decididas em jogos de ida e volta, com as equipes de melhores campanhas tendo a vantagem do empate no placar agregado e mandando o segundo jogo em casa.
O início do Paulistão A4 está marcado para 1º de fevereiro e a decisão está prevista para 10 de maio. Campeão e vice conquistam o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista, enquanto as duas últimas equipes serão rebaixadas à Segunda Divisão Sub-23 de 2027.
As equipes poderão inscrever 26 atletas na Lista A, enquanto os atletas da Lista B tem inscrições ilimitadas. Os jogadores terão até 23 anos, com a possibilidade de cada equipe utilizar cinco jogadores acima de 23 anos por partida.
Participam da competição as seguintes equipes:
Tanabi (campeão da Bezinha) - mascote acima
ECUS (vice-campeão da Bezinha)
Lemense - (Leme - rebaixado na Série A3)
Comercial (Ribeirão Preto - rebaixado da Série A3)
Araçatuba
Nacional (Capital)
Taquaritinga
Joseense (São José dos Campos)
São Caetano
Colorado (Caieiras)
Inter de Bebedouro
Vocem (Assis)
Jabaquara (Santos)
Penapolense (Penápolis)
Barretos
Grêmio São-Carlense (São Carlos),
Nenhum comentário:
Postar um comentário