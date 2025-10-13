Ponte Preta e Londrina disputarão o título da Série C nos dois próximos sábados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (13/10) as datas das finais do Campeonato Brasileiro da Série C. Londrina e Ponte Preta disputam o título. O primeiro duelo entre as duas equipes será na casa da equipe paranaense, no Estádio Vitorino Gonçalves, sábado (18), às 17 horas.
Já o confronto de volta acontecerá na próxima semana, dia 25 de outubro, sábado, também às 17h, no Estádio Moises Lucarelli, em Campinas (SP).
Em caso de empate no placar agregado, o campeão será definido por meio de disputas de pênaltis.
As partidas serão transmitidas pela Band, Sportynet e DAZN.
Além do Ponte Preta, melhor campanha, e Londrina, segunda melhor campanha, também garantiram o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro: São Bernardo (SP) e Náutico (PE).
