Maycon Douglas: Conheça promessa brasileira que atua nas categorias de base do Bayern de Munique

Desconhecido do grande público, o jovem brasileiro Maycon Douglas já vive o sonho de atuar num grande clube do futebol europeu. O atleta está integrado ao time sub-19 do Bayern de Munique, da Alemanha, mesmo tendo apenas 17 anos.
Além disso, o garoto brasleiro já chamou a atenção do técnico Vincent Kompany, da equipe principal. O Somos Fanáticos apresenta, a partir de agora, a história da mais nova promessa do futebol brasileiro.
Filho de campeão brasileiro pelo Santos
Maycon Douglas é filho do ex-jogador Douglas. Campeão brasileiro pelo Santos em 2002, Douglas teve carreira consolidada na Tailândia, onde seu filho deu os primeiros passos no mundo do futebol.
Foi no país asiático que Maycon foi descoberto pelo Bayern. Ele é fruto do projeto Bayern Global Academy, que o selecionou em meio a centenas de jogadores para um período de testes. Agora, ele já tem o primeiro contrato assinado com o clube alemão. O vínculo vai até 2027.
Treinos com o elenco principal do Bayern
O jovem meia-atacante já treinou sob o comando de Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique. O treinador o chamou para participar de algumas atividades com o elenco formado por astros do quilate de Manuel Neuer, Joshua Kimmich e Harry Kane.
Kompany já destacou a confiança, a agilidade e o chute de média distância do jovem jogador brasileiro, sinalizando que a estreia no time principal pode acontecer no futuro.
Sonho de defender o Brasil
Tendo dupla nacionalidade, Maycon Douglas pode representar tanto o Brasil quanto a seleção de Portugal. Até o momento, ele ainda não foi chamado para defender nenhuma seleção de base.
O sonho dele é ser lembrado pela CBF. Apesar de ter a chance de seguir o caminho de outros brasileiros, como Deco, Pepe, Matheus Nunes e Liédson, que acabaram optando por defender a seleção de Portugal, Maycon prioriza a Amarelinha quando o assunto é representar um país.
Ficha técnica de Maycon Douglas
Nome: Maycon Douglas Cardozo
Posição: Meia ofensivo e atacante de lado
Idade: 17 anos
Clube: Bayern de Munique (sub-19)
